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Зеленський назвав країни, які можуть зупинити війну в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський назвав країни, які можуть зупинити війну в Україні
Китай може зіграти величезну роль у врегулюванні війни, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту
фото: Генштаб ЗСУ

Зеленський: «В Україні зараз не тупикова ситуація, а проблемна

Президент Володимир Зеленський вважає, що США та Китай можуть завершити війну Росії проти України. Про це глава Української держави сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Зеленського, такий розвиток подій можливий, якщо Вашингтон і Пекін відкинуть розбіжності та будуть діяти разом. На думку президента, Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни, адже країна-агресорка Росія дуже залежить від свого ринку експорту. 

При цьому Зеленський заперечив тезу про те, що Україна нібито програє, спростувавши термін «глухий кут» для оцінки подій на фронті. Глава держави запевнив, що українські захисники мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому. За словами Зеленського, новий контрнаступ – це питання озброєння його бригад.

«Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. Воля є, а інструменти – ще не прийшли», – підкреслив президент.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов помітив, що російські окупанти на фронті кудись поспішають, бо працюють вони дуже швидко. Зокрема, росіяни сунуть на Часів Яр у Донецькій області, а також на Торецький та Покровський напрямки.

Як повідомлялося, окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на півдні Північного і в на півдні Нью-Йорка. 

До слова, українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України. 

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Теги: Україна Володимир Зеленський Китай війна США

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