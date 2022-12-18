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Влада Ірану заарештувала акторку оскароносного фільму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Влада Ірану заарештувала акторку оскароносного фільму
Відому іранську актрису заарештували за підтримку протестувальників
фото: The Associated Press

Зірка оскароносного фільму «Комівояжер» Таране Алідуості була затримана за підтримку протестувальників

Влада Ірану заарештувала одну з найвідоміших актрис країни за звинуваченням у поширенні неправди про загальнонаціональні протести. Про це повідомляє ABCNews.

Зірка оскароносного фільму «Комівояжер» Таране Алідуості була затримана через тиждень після того, як вона опублікувала в Instagram пост, у якому висловила солідарність із першою людиною, нещодавно страченою за нібито злочини, скоєні під час загальнонаціональних протестів.

У своєму дописі 38-річна актриса написала: «Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не вживає заходів, є ганьбою для людства».

Влада Ірану заарештувала акторку оскароносного фільму фото 1

Державні іранські ЗМІ повідомили, що Алідуості заарештували через те, що вона не надала «жодних документів відповідно до своїх претензій».

Алідуості опублікувала щонайменше три пости у своєму акаунті в Instagram, висловлюючи солідарність з протестувальниками з моменту початку демонстрацій у вересні. Її обліковий запис, який мав близько 8 мільйонів послідовників, було призупинено.

Алідуості раніше критикувала уряд Ірану та його поліцію.

У червні 2020 року її умовно засудили до п’яти місяців ув’язнення після того, як у 2018 році вона розкритикувала поліцію в Twitter за напад на жінку, яка зняла хустку.

Державні ЗМІ також повідомили, що кілька інших іранських знаменитостей були «викликані судовим органом через публікацію провокаційного контенту». При цьому не вказано, скільки їх і не надано додаткових деталей.

У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в «ворожнечі проти бога».

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялось, що іранські силовики стратили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні.

Також влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога».

Як раніше повідомлялося,  протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

Також повідомлялося, що протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. 

Теги: актриса напад Іран

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