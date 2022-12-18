Влада Ірану заарештувала акторку оскароносного фільму

Зірка оскароносного фільму «Комівояжер» Таране Алідуості була затримана за підтримку протестувальників

Влада Ірану заарештувала одну з найвідоміших актрис країни за звинуваченням у поширенні неправди про загальнонаціональні протести. Про це повідомляє ABCNews.

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Зірка оскароносного фільму «Комівояжер» Таране Алідуості була затримана через тиждень після того, як вона опублікувала в Instagram пост, у якому висловила солідарність із першою людиною, нещодавно страченою за нібито злочини, скоєні під час загальнонаціональних протестів.

У своєму дописі 38-річна актриса написала: «Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не вживає заходів, є ганьбою для людства».

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Державні іранські ЗМІ повідомили, що Алідуості заарештували через те, що вона не надала «жодних документів відповідно до своїх претензій».

Алідуості опублікувала щонайменше три пости у своєму акаунті в Instagram, висловлюючи солідарність з протестувальниками з моменту початку демонстрацій у вересні. Її обліковий запис, який мав близько 8 мільйонів послідовників, було призупинено.

Алідуості раніше критикувала уряд Ірану та його поліцію.

У червні 2020 року її умовно засудили до п’яти місяців ув’язнення після того, як у 2018 році вона розкритикувала поліцію в Twitter за напад на жінку, яка зняла хустку.

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Державні ЗМІ також повідомили, що кілька інших іранських знаменитостей були «викликані судовим органом через публікацію провокаційного контенту». При цьому не вказано, скільки їх і не надано додаткових деталей.

У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в «ворожнечі проти бога».

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялось, що іранські силовики стратили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні.

Також влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога».

Як раніше повідомлялося, протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

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Також повідомлялося, що протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів.