Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
фото: Офіс президента

Сенатор підкреслив необхідність повернення усіх незаконно депортованих українських дітей з території Росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп, прагнучи завершення російсько-української війни, тиснутиме на обидві сторони. Про це він написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

Водночас, за словами політика, ключовим результатом має стати збереження України як вільної та суверенної держави, здатної самостійно захищатися від майбутньої агресії.

Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем фото 1

Грем наголосив, що надто високою є ціна, яку вже заплатила українська нація, щоб допустити будь-яке вирішення, що підриває її безпеку та незалежність. Він також додав, що міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій, адже формат завершення війни не повинен створити прецедент для нових нападів у майбутньому.

Окремо сенатор підкреслив необхідність повернення усіх незаконно депортованих українських дітей з території Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

