Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
фото з відкритих джерел

Міністр США Скотт Бессент зауважив, що володіння Гренландією має вирішальне значення в геополітичному шаховому матчі з Росією та Китаєм

Голова Мінфіну США Скотт Бессент в ефірі NBC News виступив на підтримку ідеї Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над Гренландією. За словами посадовця, європейські країни не мають достатніх ресурсів для забезпечення безпеки острова в умовах зростаючої конкуренції в Арктичному регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg

Обґрунтовуючи необхідність переходу острова під юрисдикцію Вашингтона, Бессент згадав про плани розгортання протиракетної системи «Золотий купол». Він також навів як приклад стратегічну помилку Європи – тривалу залежність від енергоресурсів із РФ, що фактично дозволило Кремлю фінансувати агресію проти України.

Крім того, міністр прокоментував загрозу зриву торговельних домовленостей між США та ЄС, укладених минулого літа. Бессент підкреслив, що Трамп готовий застосувати надзвичайні повноваження, які стоять вище за звичайні угоди.

Посадовець відкинув побоювання європейських лідерів, які вважають, що претензії на Гренландію можуть зруйнувати НАТО. На його думку, такі застереження є «хибним вибором», а європейські партнери зрештою будуть змушені визнати домінантну роль США у питаннях колективної безпеки. Бессент резюмував, що поки Європа демонструє слабкість, Сполучені Штати обирають позицію сили, від якої Трамп не збирається відступати.

Нагадаємо, у Європейському Союзі зростає підтримка ідеї призупинити схвалення торговельної угоди зі США після заяв президента США Дональд Трамп про запровадження нових мит проти європейських країн, які підтримали Данію та Гренландію. 

Європейська народна партія заявила, що за нинішніх умов рухатися далі з угодою неможливо. Її президент Манфред Вебер наголосив, що через погрози США щодо Гренландії ЄС має призупинити зниження мит на американські товари.

До слова, прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення Сполучених Штатів у Гренландію зробить російського диктатора Володимира Путіна «найщасливішою людиною у світі». 

«Вторгнення США на цю територію зробило би Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти», – наголосив Санчес.

Теги: Європа Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон переміщує авіаносець у регіон Близького Сходу
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
16 сiчня, 08:21
Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
9 сiчня, 04:16
Протести біля Білого дому проти захоплення Мадуро
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
6 сiчня, 04:55
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09
Ігор Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
1 сiчня, 20:58
Обидва президенти погодилися, що майбутнє Донбасу ще не вирішене
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
30 грудня, 2025, 01:54
Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
28 грудня, 2025, 18:50
Європа поки не готова до прямого конфлікту з Москвою
Чи зможе Європа вижити у війні з Росією? Оцінка експертів CNN
25 грудня, 2025, 10:10
Адміністрація Трампа запустила YouTube-стрім про свої «досягнення»
Адміністрація США перед Різдвом запустила стрім про досягнення Трампа
22 грудня, 2025, 09:39

Політика

Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
Доки світ переймається Гренландією, Трамп придивляється до нової жертви – NBC News
Доки світ переймається Гренландією, Трамп придивляється до нової жертви – NBC News
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
Якщо Трамп вторгнеться у Гренландію, це буде захмарним щастям Путіна – прем'єр-міністр Іспанії
Якщо Трамп вторгнеться у Гренландію, це буде захмарним щастям Путіна – прем'єр-міністр Іспанії
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua