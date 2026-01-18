Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією

Міністр США Скотт Бессент зауважив, що володіння Гренландією має вирішальне значення в геополітичному шаховому матчі з Росією та Китаєм

Голова Мінфіну США Скотт Бессент в ефірі NBC News виступив на підтримку ідеї Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над Гренландією. За словами посадовця, європейські країни не мають достатніх ресурсів для забезпечення безпеки острова в умовах зростаючої конкуренції в Арктичному регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Обґрунтовуючи необхідність переходу острова під юрисдикцію Вашингтона, Бессент згадав про плани розгортання протиракетної системи «Золотий купол». Він також навів як приклад стратегічну помилку Європи – тривалу залежність від енергоресурсів із РФ, що фактично дозволило Кремлю фінансувати агресію проти України.

Крім того, міністр прокоментував загрозу зриву торговельних домовленостей між США та ЄС, укладених минулого літа. Бессент підкреслив, що Трамп готовий застосувати надзвичайні повноваження, які стоять вище за звичайні угоди.

Посадовець відкинув побоювання європейських лідерів, які вважають, що претензії на Гренландію можуть зруйнувати НАТО. На його думку, такі застереження є «хибним вибором», а європейські партнери зрештою будуть змушені визнати домінантну роль США у питаннях колективної безпеки. Бессент резюмував, що поки Європа демонструє слабкість, Сполучені Штати обирають позицію сили, від якої Трамп не збирається відступати.

Нагадаємо, у Європейському Союзі зростає підтримка ідеї призупинити схвалення торговельної угоди зі США після заяв президента США Дональд Трамп про запровадження нових мит проти європейських країн, які підтримали Данію та Гренландію.

Європейська народна партія заявила, що за нинішніх умов рухатися далі з угодою неможливо. Її президент Манфред Вебер наголосив, що через погрози США щодо Гренландії ЄС має призупинити зниження мит на американські товари.

До слова, прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення Сполучених Штатів у Гренландію зробить російського диктатора Володимира Путіна «найщасливішою людиною у світі».

«Вторгнення США на цю територію зробило би Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти», – наголосив Санчес.