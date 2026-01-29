Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ

Глава МЗС запропонував включити до пакета нафтові компанії «Лукойл» і «Роснефть»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема через блокування її «тіньового флоту» та запровадження обмежень проти нафтових компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у мережі Х.

Сибіга долучився до засідання Ради ЄС у форматі відеозв’язку та закликав ухвалити «сильний» 20-й пакет санкцій проти РФ.

Today at the Foreign Affairs Council, I briefed my EU colleagues on the frontline situation, Russia’s relentless attacks on energy and civilians, Ukraine’s urgent needs, both military and humanitarian, and recent peace efforts.



In today’s geopolitical turbulence, it is important… pic.twitter.com/QC7VIjFZ87 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 29, 2026

«Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній «Лукойл» та «Роснефть», – написав міністр.

Він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та цивільне населення, а також про нагальні військові й гуманітарні потреби України. Окремо Сибіга згадав про нещодавні мирні зусилля, зокрема зустрічі делегацій України, США та Росії. Крім того, міністр закликав партнерів зробити 2026 рік «вирішальним» для європейської інтеграції України.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що питання притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за агресію проти України не може бути предметом компромісів у потенційних переговорах про завершення війни.

Він наголосив, що відповідальність агресора є обов’язковою умовою сталого миру для України та залишається однією з ключових «червоних ліній» Києва.