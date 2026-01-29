Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ
Глава МЗС України Андрій Сибіга домігся обговорення санкцій проти нафтових компаній РФ
фото: Х/@andrii_sybiha

Глава МЗС запропонував включити до пакета нафтові компанії «Лукойл» і «Роснефть»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема через блокування її «тіньового флоту» та запровадження обмежень проти нафтових компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у мережі Х.

Сибіга долучився до засідання Ради ЄС у форматі відеозв’язку та закликав ухвалити «сильний» 20-й пакет санкцій проти РФ.

«Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній «Лукойл» та «Роснефть», – написав міністр.

Він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та цивільне населення, а також про нагальні військові й гуманітарні потреби України. Окремо Сибіга згадав про нещодавні мирні зусилля, зокрема зустрічі делегацій України, США та Росії. Крім того, міністр закликав партнерів зробити 2026 рік «вирішальним» для європейської інтеграції України.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що питання притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за агресію проти України не може бути предметом компромісів у потенційних переговорах про завершення війни.

Він наголосив, що відповідальність агресора є обов’язковою умовою сталого миру для України та залишається однією з ключових «червоних ліній» Києва.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга Європа санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ
Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ
Сьогодні, 11:20
Журналісти наголошують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росія не змогла б підтримувати темпи війни
Китай допомагає Росії виготовляти «Орєшнік» – The Telegraph
Вчора, 12:42
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
27 сiчня, 04:32
Лідери країн Європейського Союзу обговорили спільну позицію щодо Гренландії
Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі щодо Гренландії
23 сiчня, 01:57
Кая Каллас заявила про межі співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Європа створила нинішній світ у тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
19 сiчня, 16:26
Сибіга зазначив, що кремлівській пропаганді немає місця в громадських місцях
Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму про Майдан
13 сiчня, 08:32
Судовий прецедент Шуфрича
Неймовірне рішення суду: політик, звинувачений у держзраді, вперше вийде із СІЗО
12 сiчня, 18:50
Каракас може отримати послаблення санкцій уже наступного тижня
США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків
12 сiчня, 10:02

Політика

Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ
Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ
Кремль відмовився коментувати інформацію про енергетичне перемирʼя з Україною
Кремль відмовився коментувати інформацію про енергетичне перемирʼя з Україною
Литва залишила в країні соратника Навального після його скандальних заяв про Україну
Литва залишила в країні соратника Навального після його скандальних заяв про Україну
Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі
Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua