Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
фото: АР

Грем також висловив упевненість у широкій двопартійній підтримці законопроєкту під час голосування

Президент США Дональд Трамп надав «зелене світло» двопартійному законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем після зустрічі з главою Білого дому, пише «Главком».

За словами Грема, над документом протягом кількох місяців працювала група законодавців разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем. Він наголосив, що ухвалення ініціативи є особливо своєчасним, оскільки Україна робить поступки заради миру, тоді як Володимир Путін, за його словами, обмежується лише заявами та продовжує вбивства мирних людей.

Законопроєкт, за словами Грема, надасть президентові США розширені повноваження для запровадження жорстких обмежень проти країн, які продовжують закуповувати дешеву російську нафту, фактично фінансуючи воєнну машину Кремля.

«Цей документ дає президентові Трампу потужні важелі впливу на такі держави, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити закупівлю російської нафти, яка фінансує криваву війну проти України», – заявив сенатор.

Ліндсі Грем також висловив упевненість у широкій двопартійній підтримці законопроєкту під час голосування, яке, за його словами, може відбутися вже наступного тижня.

Як повідомлялось, Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції з Російської Федерації можуть бути знято до 2027 року. 

