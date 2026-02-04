Білий дім відкинув звинувачення Human Rights Watch щодо занепаду демократії в США

У доповіді Human Rights Watch йдеться про те, що перший рік президентства Трампа спричинив регрес у багатьох сферах

Адміністрація Дональда Трампа виступила з різкою критикою щорічної доповіді Human Rights Watch (HRW), у якій стверджується, що політика президента негативно вплинула на стан прав людини як всередині Сполучених Штатів, так і на міжнародній арені. У Білому домі назвали висновки правозахисників безпідставними. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Речниця Анна Келлі заявила, що організація демонструє упереджене ставлення до чинного глави держави. За її словами, HRW почала атакувати Трампа ще до його інавгурації, що ставить під сумнів об'єктивність їхніх звітів.

В адміністрації наголосили, що президент зробив значно більше для захисту прав людини, ніж «ліві групи, що фінансуються Соросом». Серед ключових досягнень було згадано припинення військових конфліктів, захист релігійних свобод та протидію політизації державних інститутів.

У своїй 536-сторінковій доповіді Human Rights Watch зазначає, що перший рік президентства Трампа спричинив регрес у багатьох сферах, зокрема в питаннях імміграції, охорони здоров'я, гендерної рівності та свободи слова. Виконавчий директор організації Філіп Болопян підкреслив, що адміністрація фактично підриває систему стримувань і противаг, яка є основою американської демократії.

Особливу увагу автори звіту звернули на:

залучення Національної гвардії до охорони порядку в містах;

жорстку діяльність імміграційної служби (ICE);

відхід США від світового порядку, заснованого на правилах.

Попри критику, у HRW визнають, що США залишаються дієздатною демократією завдяки сильному громадянському суспільству, вільній пресі та політичній опозиції. Американські інституції здатні чинити опір нападам, на відміну від багатьох інших країн, де панує автократія.

Водночас правозахисники попереджають про глобальну загрозу. На думку HRW, дії США у поєднанні з агресивною політикою Росії та Китаю послабили міжнародну систему захисту прав людини.

Як вихід із ситуації, організація пропонує створити альянс «демократій середнього рівня». До такої коаліції могли б увійти країни ЄС, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія, Бразилія та Південна Африка, щоб спільно протистояти тиску та захищати демократичні цінності.

Нагадаємо, що 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Так, агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Згодом стало відомо, що було також вбито медбрата Алекса Претті. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав його загибель «прикрим інцидентом».

До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.