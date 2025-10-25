Головна Світ Соціум
Кремль розробив нову методичку для ідеологічного впливу на молодь ТОТ – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кремль розробив нову методичку для ідеологічного впливу на молодь ТОТ – розвідка
У методичних рекомендаціях загарбникам і місцевим колаборантам надано чіткі інструкції щодо виявлення «неблагонадійних» дітей
фото з відкритих джерел

Загарбники зобов’язані регулярно проводити ідеологічні заняття

Кремлівські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації, спрямовані на потужний ідеологічний вплив на молодь, яка залишається на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Документ, що маскується під «профілактику поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму», є черговою складовою геноциду українського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

У методичних рекомендаціях загарбникам і місцевим колаборантам надано чіткі інструкції щодо виявлення «неблагонадійних» дітей.

«Рекомендується виявляти підлітків, які залишають в соціальних мережах антипутінські коментарі, цікавляться подіями в Україні або читають міжнародні ресурси. З цими дітьми рекомендовано проводити так звану «виховну роботу», яка фактично є насильницьким формуванням викривленого, проросійського світогляду. В документі наголошується на обмеженні доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну. Натомість пропонується нав’язувати пропагандистську історію так званої «великої вітчизняної», щоб укорінити російський імперський наратив», – зазначають у розвідці.

Загарбники зобов’язані регулярно проводити ідеологічні заняття, спрямовані на формування толерантності до вторгнення РФ в Україну та нав'язування цінностей суспільної покори правлячому режиму.

В управлінні розвідки підкреслюють, що такі дії Кремля, спрямовані на знищення національної ідентичності українських дітей, є грубим порушенням норм міжнародного права.

«Автори матеріалів та всі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну й невідворотну відповідальність», – наголосили в Головному управлінні розвідки.

ГУР МОУ відомі розробники документа. Серед них російські «педагоги» й «науковці» Ірина Бобраковська, Олександра Бикадрова, Сергій Венцель, Ольга Галаніна й Олена Малік.

Нагадаємо, Військово-промисловий комплекс (ВПК), який став головним двигуном російської економіки завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, несподівано дав збій. 

