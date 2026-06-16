На пляжі в Туреччині знайшли безпілотник із бойовою частиною

Поліція оглядає безпілотник, якого хвилі викинули на узбережжя Туреччини, червень 2026 року

Силовики евакуювали пляж і передали дрон саперам – боєприпаси на борту залишалися активними

На узбережжя Чорного моря в Туреччині хвилі викинули невідомий безпілотний літальний апарат із боєприпасами військового призначення. Силові структури підтвердили, що боєприпаси перебували в активному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецьке видання Yeni Şafak.

Інцидент стався на пляжі Каписую в районі Курукашіле, що розташований на кордоні провінцій Бартин і Кастамону. Місцеві жителі, які прогулювалися узбережжям, помітили підозрілий об'єкт і повідомили про нього правоохоронцям. Прибувши на місце, силовики повністю евакуювали пляж через ризик детонації та встановили широкий периметр.

Турецькі силові структури підтвердили: на борту безпілотника перебували боєприпаси військового призначення в активному стані. На місці події працювали сапери й військові фахівці, які провели огляд апарата та вибухових пристроїв. За інформацією турецького видання, розглядається можливість контрольованого знешкодження боєприпасів просто на узбережжі – щоб не створювати загрози для населення та довкілля при транспортуванні.



Наразі влада встановлює походження дрона та обставини його потрапляння до берегової лінії.



Як зазначає Мілітарний, безпілотник зовні нагадує російський БПЛА типу «Гербера» з частковим пошкодженням планера.

Російський посол у будівлі МЗС Молдови дивиться на російський дрон “Гербера”, який порушив повітряний простір Молдови 25 листопада 2025 року. Джерело: МЗС Молдови

Безпілотник який винесло на узберіжжя Туреччини, червень 2026 року. Фото Enson Haber

Нагадаємо, це вже не перший інцидент із безпілотниками на турецькій землі. У грудні 2025 року фермери на заході країни виявили дрон, який впав на пустир у провінції Баликесір – апарат тоді також передали до Анкари на технічну експертизу.

До слова, у січні 2026 року в Молдові місцеві жителі виявили російський безпілотник із бойовою частиною. МЗС Молдови відреагувало і назвало інцидент загрозою суверенітету та безпеці громадян.