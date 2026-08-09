Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті спалахнули пожежі

Над містом піднялося кілька стовпів диму

Місцева протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники просто над житловими будинками

У Білгороді (РФ) сталася серія вибухів – мешканці кількох районів міста повідомляли про вибухи, а над центром піднімалися стовпи диму. Про це повідомляли «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ та місцевий Telegram-канал «Пепел.Белгород».

За попередніми даними, кілька безпілотників атакували центр міста. У Білгороді зафіксовано кілька осередків загоряння – місто затягнуло димом. Очевидці повідомляють, що в небі над Білгородом одночасно перебували десятки дронів.

Після вибухів пожежі спалахнули в різних районах міста. Місцева протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники просто над житловими будинками. Про це повідомляє той самий моніторинговий канал.

Офіційних коментарів від російської влади поки не було.

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Нагадаємо, шість днів тому дрони знищили корпус білгородського університету, де тестували БПЛА. А на початку липня масштабна атака дронів забрала під удар одразу Москву і Білгород.