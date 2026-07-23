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Дрон атакував авто в Білгороді: загинув лідер Компартії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрон атакував авто в Білгороді: загинув лідер Компартії
Логвінов входив до складу Білгородського обласного комітету партії, обіймав посаду секретаря Білгородського міського комітету
фото з відкритих джерел

За даними Комуністичної партії РФ, безпілотник влучив в автомобіль Олександра Логвінова біля автозаправної станції

У російському Білгороді внаслідок атаки безпілотника загинув секретар міського комітету Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Олександр Логвінов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Білгородського обласного відділення КПРФ.

За інформацією партії, безпілотник атакував автомобіль Логвінова поблизу однієї з автозаправних станцій. Від отриманих поранень він загинув на місці.

Депутат Державної думи РФ від КПРФ Сергій Гаврилов підтвердив загибель партійця. «Безпілотник атакував автомобіль Олександра Логвінова. Він загинув від отриманих поранень», – повідомив Гаврилов.

За даними КПРФ, Логвінов входив до складу Білгородського обласного комітету партії, обіймав посаду секретаря Білгородського міського комітету, неодноразово балотувався до органів влади різних рівнів та займався партійною діяльністю.

До слова, б ійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області РФ. Відео атаки оприлюднив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Російський гелікоптер був атакований військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» поблизу населеного пункту Вязове на Білгородщині.

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Теги: Білгород безпілотник

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