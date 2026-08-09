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КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд
Кім відправив до Росії від 16 до 22 тисяч військових – за кожного з них Пхеньян отримує близько $2 тис. на місяць
фото: ЦТАК

Bloomberg Economics: понад 90% зовнішніх надходжень Північної Кореї забезпечує військова співпраця з Росією

Північна Корея за останні чотири роки вчетверо наростила зовнішні доходи – переважно завдяки постачанню зброї та військ Росії, а також кіберзлочинам і торгівлі з Китаєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз Bloomberg Economics.

Скільки заробив режим Кіма

За підрахунками аналітиків, з 2022 по 2025 рік режим Кім Чен Ина отримав із-за кордону до $22 млрд – це майже вчетверо більше, ніж за попередній чотирирічний період, коли США переконали Китай і Росію підтримати санкції ООН проти ядерної програми Пхеньяна. Попри обмеження, Кім зумів зміцнити ядерний арсенал, наростити дипломатичні зв'язки та знайти нові джерела прибутку.

Столиця КНДР змінюється на очах: у Пхеньяні триває будівельний бум, вулицями їздять приватні китайські автомобілі, а сам Кім демонструє нову зброю, зокрема два сучасні військові кораблі. На відміну від батька й діда, які утримували режим здебільшого за рахунок іноземної допомоги, нинішній лідер КНДР обходиться без неї.

КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд фото 1
фото: ЦТАК

Головне джерело – війна в Україні

Понад 90% доходів від співпраці з Росією – це продаж зброї. Загалом Москва заплатила Пхеньяну близько $14 млрд, з яких найбільша частка – боєприпаси. За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до половини потреб Росії у постачанні військ і зброї найпоширенішого калібру – 122 та 152 мм.

Окрім боєприпасів, Кім відправив до Росії від 16 до 22 тисяч військових – за кожного з них Пхеньян отримує близько $2 тис. на місяць. Тисячі цих солдатів загинули на фронті, у тому числі частина покінчила життя самогубством, аби не потрапити в полон, і за кожну смерть КНДР також отримує компенсацію.

Аналітик Андрей Ланьков із Korea Risk Group порівняв надходження від продажу зброї Росії з «виграшем у лотерею», тоді як відновлену підтримку Китаю – зі стабільною «пенсією».

Кіберзлочини та зростання економіки

Диверсифікувати доходи Кіму допомагають й хакери – угруповання, пов'язані з Пхеньяном, нині відповідають за понад 70% світових крадіжок криптовалюти, тоді як у 2017 році цей показник становив близько 30%. Раніше повідомлялося, що північнокорейські хакери викрали криптовалюти на $3 млрд для фінансування ядерної та ракетної програм. Вкрадені кошти здебільшого відмиває китайська організована злочинність, конвертуючи їх у офшорні рахунки в юанях чи доларах.

За оцінками Банку Кореї, економіка Північної Кореї зросла на 3,5% у 2025 році – це вже третій рік поспіль позитивної динаміки. Торгівля з Китаєм також пожвавилася: у червні імпорт спортивних і розважальних товарів – від пінг-понгових м'ячів до бігових доріжок – сягнув $1,2 млн, хоча такі товари підпадають під санкційні обмеження ООН.

Отримані кошти Кім спрямовує на пришвидшення ядерної програми: за прогнозами, за десятиліття КНДР може наблизитися до ядерного арсеналу Франції. Водночас розвивається і звичайне озброєння – за останні два роки з'явилися два нові есмінці водотоннажністю 5 тис. тонн, один із яких, імовірно, оснащений російським зенітним комплексом «Панцир-М» вартістю близько $20 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України.

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Теги: обмеження Москва озброєння боєприпаси Китай війна санкції економіка Північна Корея

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