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Заступник Буданова отримав «жирне» призначення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Заступник Буданова отримав «жирне» призначення
Ексміністр Соболев отримав нову посаду в «Нафтогазі»
фото: ОП

Уряд призначив Олексія Соболева членом наглядової ради компанії як представника держави

Кабінет міністрів України обрав заступника керівника Офісу президента Олексія Соболева членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України».  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду від 6 серпня 2026 року.

Згідно з документом, Соболев увійде до складу наглядової ради «Нафтогазу» як представник держави. 

Нагадаємо, наприкінці липня президент Володимир Зеленський призначив Соболева заступником керівника Офісу президента. На той момент ОП вже пів року очолював Кирило Буданов.

До переходу в Офіс президента Соболев очолював Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Він брав участь у переговорах щодо програми Ukraine Facility та «угоди про надра» між Україною і США. Перед цим працював першим заступником міністра економіки та очолював АТ «Прозорро.Продажі».

Раніше «Главком» повідомляв, що Соболев протягом останніх двох років одержали мільйонні гонорари за наукову роботу у приватному університеті «Київська школа економіка» (KSE). Посадовець викладає там із 2021 року. За цей час сума його наукових гонорарів від університету становила 4,52 млн грн. Зокрема, у 2025 році він заробив у KSE 1,81 млн грн.

Президент KSE Тимофій Милованов пояснював «Главкому», що посадовець проводить заняття у вільний від основної роботи час. «Соболев веде макроворкшоп по вихідних», – розповідав Милованов. Соболев також є почесним професором практики KSE. 

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Теги: Нафтогаз України кадрові зміни Офіс президента Кирило Буданов

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