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Росія зазнала масштабної атаки дронів: під ударом опинилися Москва і Білгород

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія зазнала масштабної атаки дронів: під ударом опинилися Москва і Білгород
Масований наліт дронів змусив Росію обмежити роботу шести аеропортів
фото: місцеві Telegram-канали

У Білгороді повідомляють про пожежу на газотранспортному об'єкті, а в Московському регіоні через атаку безпілотників обмежили роботу кількох аеропортів

У ніч проти 7 липня Україна здійснила масштабну атаку безпілотниками по території Росії. Під ударом опинилися Білгородська область і Московський регіон, де російська влада повідомила про тривалу роботу протиповітряної оборони та обмеження в роботі низки аеропортів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали та заяви мера Москви Сергія Собяніна.

За попередніми даними, у Білгороді після атаки виникла пожежа на території Білгородського лінійного управління магістральних газопроводів – філії компанії «Газпром трансгаз Москва», яка входить до структури ПАТ «Газпром».

Підприємство займається експлуатацією магістральних газопроводів і транспортуванням природного газу територією Білгородської області.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська протиповітряна оборона протягом кількох годин відбивала атаку безпілотників, які прямували до столиці РФ. За його словами, сили ППО Міністерства оборони Росії збили дев'ять безпілотників, що летіли на Москву. На місцях падіння уламків, як стверджує російська влада, працюють екстрені служби.

На тлі атаки було запроваджено обмеження в роботі московських аеропортів Шереметьєво, Внуково та Домодєдово. Рейси приймали та відправляли лише після погодження з відповідними службами. Водночас аеропорти Жуковський, Калуга та Краснодар тимчасово припинили роботу.

За інформацією російських Telegram-каналів, у повітряному просторі країни перебували понад 300 українських безпілотників, більшість із яких нібито рухалися у напрямку Москви. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня в Ярославлі пролунала серія вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» спалахнула пожежа. 

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Теги: росія дрон

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