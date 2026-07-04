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У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
У місті зафіксували масштабні перебої з електро- та водопостачанням
фото: соцмережі

Місцеві пабліки повідомляють про влучання по Мічурінській ТЕЦ і ТЕЦ «Луч»

У Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунала серія вибухів, після чого в місті стався повний блекаут – без електропостачання залишилися навіть населені пункти, наближені до обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо

За даними каналу, під удар потрапила Мічурінська ТЕЦ – станція потужністю 24,2–36 МВт, яка забезпечує електроенергією виробничі та адміністративні потужності підприємства «Бєленергомаш – БЗЕМ» (виготовляє труби, металоконструкції та енергетичне обладнання).

У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут фото 1
фото: соцмережі

Одночасно з'явилися повідомлення про ураження ще одного об'єкта – електропідстанції та ТЕЦ «Луч»: за даними російських медіа, там спалахнула пожежа. Telegram-канал andriyshTime також написав про приліт по цій станції – за його даними, місцеві мешканці повідомляють про відключення електрики в районі Харківської гори Бєлгорода.

У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут фото 2
фото: соцмережі

За словами місцевих пабліків, у місті стався повний блекаут: без світла лишилися навіть населені пункти, наближені до Бєлгорода. За їхньою інформацією, ракетні удари були завдані одночасно й майже по всіх основних підстанціях міста.

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Офіційної інформації від української сторони щодо ударів по території Росії поки не надходило.

У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут фото 3
фото: соцмережі

Нагадаємо, Бєлгородська область РФ регулярно потерпає від відключень світла та води після ударів по локальній енергетичній інфраструктурі: зокрема, взимку цього року вже фіксували подібну атаку на теплоелектроцентраль міста, яка також спричинила масштабні перебої з електропостачанням.

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Теги: пожежа росія окупанти блекаут Telegram Білгород соцмережі відключення

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