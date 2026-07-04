У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
Місцеві пабліки повідомляють про влучання по Мічурінській ТЕЦ і ТЕЦ «Луч»
У Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунала серія вибухів, після чого в місті стався повний блекаут – без електропостачання залишилися навіть населені пункти, наближені до обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.
Що відомо
За даними каналу, під удар потрапила Мічурінська ТЕЦ – станція потужністю 24,2–36 МВт, яка забезпечує електроенергією виробничі та адміністративні потужності підприємства «Бєленергомаш – БЗЕМ» (виготовляє труби, металоконструкції та енергетичне обладнання).
Одночасно з'явилися повідомлення про ураження ще одного об'єкта – електропідстанції та ТЕЦ «Луч»: за даними російських медіа, там спалахнула пожежа. Telegram-канал andriyshTime також написав про приліт по цій станції – за його даними, місцеві мешканці повідомляють про відключення електрики в районі Харківської гори Бєлгорода.
За словами місцевих пабліків, у місті стався повний блекаут: без світла лишилися навіть населені пункти, наближені до Бєлгорода. За їхньою інформацією, ракетні удари були завдані одночасно й майже по всіх основних підстанціях міста.
Офіційної інформації від української сторони щодо ударів по території Росії поки не надходило.
Нагадаємо, Бєлгородська область РФ регулярно потерпає від відключень світла та води після ударів по локальній енергетичній інфраструктурі: зокрема, взимку цього року вже фіксували подібну атаку на теплоелектроцентраль міста, яка також спричинила масштабні перебої з електропостачанням.
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