Вибух у ресторані Москви: померла ще одна родичка генерала Чайка

«Верстка»: загибла була дружиною племінника головнокомандувача ВКС РФ

Юлія Кирилова, родичка головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка, ймовірно, померла від травм, отриманих під час вибуху в ресторані в центрі Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Верстка».

Хто така Юлія Кирилова

За даними ЗМІ, 30-річна жінка отримала важкі поранення грудної клітки та живота і померла через кілька днів після інциденту. Юлія Кирилова була дружиною Данила Кирилова – племінника генерала Олександра Чайка по лінії дружини.

У день вибуху пов'язані з російськими силовиками Telegram-канали опублікували списки постраждалих. У них фігурувала «Юлія В., 30 років». Вік та ім'я жінки збігаються з даними про Юлію Кирилову: відповідно до витоків із російських баз даних, у липні їй виповнилося 30 років, а літера «В» у списку, ймовірно, є першою літерою її по батькові.

Після вибуху жінку госпіталізували з «множинними пораненнями грудної клітки та живота», йшлося в повідомленнях про постраждалих. За даними державних реєстрів, Юлія Кирилова могла померти 4 серпня – через три дні після інциденту. Журналісти також звернули увагу, що жінка не заходила у свій акаунт у Telegram із 31 липня.

Юлія Кирилова отримала важкі поранення під час вибуху фото: Верстка

Хто ще з родини генерала був у ресторані

Юлія Кирилова була невісткою Євдокії Кирилової, яка також постраждала під час вибуху – про її травмування раніше повідомляли російські ЗМІ. Таким чином, за даними «Верстки», уже встановлено особи шести родичів і друзів генерала Чайка, які перебували в ресторані під час вибуху. Серед них є і загиблі, і поранені.

Окрім Юлії Кирилової, загинули зять генерала Данило Передрій та його товариш по службі, генерал-майор Валерій Плохотнюк. Постраждали дочка генерала Марія Передрій, його племінниця Євдокія Кирилова, а також сват Чайка Олександр Передрій.

Інформація про смерть Юлії Кирилової наразі базується на даних російських реєстрів та аналізі видання «Верстка» – офіційно владні структури РФ цей факт не підтверджували.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві стався 1 серпня під час закритого банкету з нагоди дня народження головнокомандувача ВКС РФ Олександра Чайка. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель зятя генерала Данила Передрія та поранення його доньки Марії.