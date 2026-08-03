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У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА
Пожежа в корпусі Білгородського державного технологічного університету імені Шухова після атаки безпілотників
фото: соцмережі

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У ніч на 3 серпня в російському Білгороді сталася масштабна пожежа в корпусі місцевого технологічного університету – джерела повідомляють про атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали «Пепел Білгород», Exilenova+ та Astra.

Що відомо про атаку

Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько другої години ночі. Місцеві мешканці та моніторингові спільноти писали про серію потужних «хлопків» у місті. Згодом стало відомо, що ціллю удару став корпус Білгородського державного технологічного університету імені Шухова (БГТУ).

У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА фото 1
У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА фото 2

За інформацією osint-каналів, атаки зазнала будівля, де, за коментарями місцевих жителів, відбувалися складання та тестування безпілотних літальних апаратів.

У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА фото 3

Канал «Пепел» повідомив, що по корпусу БГТУ завдали удару два безпілотники. За даними джерела, саме в цій частині університету велася розробка й тестування дронів. Унаслідок влучань будівля повністю вигоріла. 

У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА фото 4

Два осередки задимлення

За попередніми даними, у Білгороді після ударів піднялося одразу два стовпи диму. Перший – безпосередньо над корпусом БГТУ. Другий зафіксували в районі мікрорайону Крейда – це приблизно збігається з напрямком, у якому раніше повідомляли про задимлення на вулиці Волчанській.

У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА фото 5

Офіційного підтвердження масштабу пошкоджень наразі немає.

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Виш поблизу кордону

Білгород розташований усього за 42 км від українського кордону, а найближче українське місто – Вовчанськ – за 43 км. Область регулярно потрапляє під удари, оскільки на її території розташована низка об'єктів, дотичних до забезпечення війська РФ, зокрема склади для зберігання дронів «Шахед» біля кордону з Україною.

БГТУ імені Шухова – провідний технічний виш регіону. Раніше українська розвідка вже публікувала дані про десятки російських підприємств, залучених до виробництва безпілотників для війни проти України, – навчальні заклади, які готують фахівців для цієї галузі, дедалі частіше опиняються в тому самому переліку цілей.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Білгород уже зазнавав масованої атаки дронів – тоді під ударом опинилися логістичні склади, підстанція «Южная» та район ТЕЦ «Луч».

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Теги: Білгород пожежа розвідка місто розробка соцмережі дрон

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