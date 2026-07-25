Нічний "салют" у Білгороді: масштабні пожежі охопили склади та ТЕЦ

Нічна робота дронів призвела до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури та пожеж на об’єктах ворога

У ніч проти 25 липня російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотних літальних апаратів. У місті зафіксовано влучання, унаслідок яких спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та території складських приміщень. Як пише «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали, моніторингові OSINT-спільноти, а також виконувач обов’язків губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв.

За даними OSINT-спільнот і оприлюднених відео, один із ударів припав на район теплоелектроцентралі «Луч», де зафіксували густий дим біля електропідстанції.

Також повідомлялося про пожежу на підстанції «Південна» (Yuzhnaya), яка забезпечує електропостачання частини міста. На об'єкті після вибухів спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. Водночас незалежного офіційного підтвердження масштабу пошкоджень цих об'єктів наразі немає.

Крім енергетичної інфраструктури, пожежі виникли на території великих логістичних складів. За інформацією місцевих джерел, вибухи було чути в кількох районах міста, а рятувальні служби працювали над ліквідацією наслідків до ранку.

Виконувач обов'язків губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв підтвердив, що місто вночі атакували безпілотники. За його словами, у Білгороді зафіксовано пошкодження інфраструктури та займання. Втім, він традиційно утримався від деталізації щодо пошкоджених об'єктів інфраструктури.

«На вулицях міста зафіксовано руйнування та займання, які ліквідовують пожежні бригади», – повідомив Шуваєв, закликавши жителів Білгорода не наближатися до вікон і без потреби не виходити на вулицю, поки триває робота екстрених служб.

Також повідомляється про постраждалих, яких направили на медичне обстеження. При цьому посадовець не уточнив, які саме об'єкти були уражені.

Зазначимо, що Білгородська область, яка межує з Україною, регулярно зазнає атак на військові, логістичні та енергетичні об'єкти. На початку липня російська влада вже повідомляла про удар по енергетичній інфраструктурі Білгорода, після якого в окремих районах міста виникли перебої з електропостачанням.