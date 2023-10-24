Байден раптово перервав свій виступ? Яскравий приклад, як працює російська пропаганда

Президент США просто закінчив свою промову, присвячену економічному розвитку країни, у звичайному порядку і пішов на засідання в «ситуаційній кімнаті»

Російські пропагандисти почали поширювати фейкову інформацію, що Байден нібито «раптово перервав» свій виступ через нові атаки по базах США

Під час спілкування з журналістами президент США Джо Байден закінчив свою промову, присвячену економічному розвитку країни, у звичайному порядку і пішов на регулярне засідання в «ситуаційній кімнаті». Про це повідомив журналіст Reuters Стів Холланд.

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Як зазначає журналіст, Байден вирушив до нарадчої кімнати не через вибухи на трьох американських базах, як стверджували російські ЗМІ, а через традиційне засідання стосовно нової інформації з Ізраїлю та Сектору Гази.

👀👀 President Biden: "I have to go to the situation room. There's an issue I need to deal with."



-- Biden at the end of remarks on the economy pic.twitter.com/QDzdBFcLui Будь ласка, читайте текст після реклами October 23, 2023

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер у відеобрифінгу підтвердив, що бойовики справді намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками. «Я можу підтвердити, що була спроба атаки безпілотника на Ет-Танф (американська військова база – «Главком) у Сирії. Збито два ударні дрони. Серед американських військовослужбовців поранених немає», – заявив Райдер. Йдеться про обстріл, який відбувся вдень 23 жовтня за київським часом.

Зазначимо, що невдовзі бойовики угрупування «Ісламський рух Іраку», які підтримує Іран, заявили про атаки ще на дві американські бази в Сирії, але офіційних підтверджень цієї інформації немає. Джерела американських та європейських медіа також нічого не повідомляли нові атаки.

Фейкова інформація, яку підхопили Telegram-канали фото: скріншот

Джо Байден після свого виступу сказав, що має йти в ситуаційну кімнату, після цього відповів на два питання журналістів, і тільки після цього пішов фото: скріншот

Російські пропагандистські ресурси почали поширювати фейкову інформацію та стверджувати, що президент США Джо Байден нібито був змушений «раптово перервати» свій виступ через нові атаки. Натомість фотографію, яку взяли для ілюстрації начебто вибухів на базах США, датується 2021 роком і не має жодного стосунку ні до США, ні до нинішніх подій.

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Світлина, якою ілюстрували нібито вибухи на трьох військових базах США на Близькому Сході фото з соцмереж

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що військові бази США на Близькому Сході зазнавали ударів з повітря. Спочатку було атаковано американську базу в Сирії, того ж дня відбулися спроби атак безпілотників в Іраку. Крім цього, наступного дня під ударом опинилися дві військові бази США в Сирії та авіабаза в Іраку.

До слова, ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху мети знищення ХАМАС.