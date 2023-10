Байден раптово перервав свій виступ? Яскравий приклад, як працює російська пропаганда

Під час спілкування з журналістами президент США Джо Байден закінчив свою промову, присвячену економічному розвитку країни, у звичайному порядку і пішов на регулярне засідання в «ситуаційній кімнаті». Про це повідомив журналіст Reuters Стів Холланд.

Як зазначає журналіст, Байден вирушив до нарадчої кімнати не через вибухи на трьох американських базах, як стверджували російські ЗМІ, а через традиційне засідання стосовно нової інформації з Ізраїлю та Сектору Гази.

👀👀 President Biden: "I have to go to the situation room. There's an issue I need to deal with."



-- Biden at the end of remarks on the economy pic.twitter.com/QDzdBFcLui