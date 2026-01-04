Трамп назвав наступну ціль для можливого вторгнення

Президент США пояснив претензії на Гренландію військовою активністю РФ і Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Як інформує «Главком», про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю The Atlantic.

Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

«Нам справді потрібна Гренландія», – сказав Трамп, описуючи острів – частину Данії, союзника НАТО – як «оточений російськими та китайськими кораблями».

На запитання, чи атака на Венесуелу може свідчити про готовність США вжити військових дій проти Гренландії, Трамп порадив Гренландії оцінити це самим.

«Їм доведеться вирішити це самим. Я справді не знаю… Ви знаєте, на той момент я не мав на увазі Гренландію. Але нам вона потрібна абсолютно. Нам вона потрібна для оборони», – заявив президент США.

Нагадаємо, що останнім часом Трамп дещо «призабув» про свої претензії на Гренландію. Але торік, наприкінці 2024-го – на початку 2025 року, він «поставив на вуха» Європу, НАТО і особливо Данію своїми заявами, що Сполучені Штати претендують на Гренландію.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Очільник МЗС також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа.