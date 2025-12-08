«Нацист» та «п'яниця»: Мерц подав сотні заяв через образи в Інтернеті

Політик використовує агентство для судових позовів у мережі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подав сотні заяв про порушення кримінальних справ через публічні образи та наклеп на його адресу в інтернеті. Як пише німецька газета Welt am Sonntag, посилаючись на отримані документи, для відстеження негативних висловлювань політик користується послугами спеціалізованого агентства So Done, пише «Главком».

Агентство So Done активно моніторить мережу на предмет образливих висловлювань на адресу Мерца і самостійно подає відповідні позови до правоохоронних органів. Згідно з повідомленнями, агентство отримує 50% від суми всіх штрафів, сплачених підозрюваними.

Серед фраз, які стали приводом для звернень до поліції та прокуратури, були, зокрема, «маленький нацист» і «брудний п'яниця».

У деяких випадках правоохоронні органи проводили обшуки за місцем проживання підозрюваних. Однак пізніше суд визнав проведення обшуків у подібних справах незаконним.

Станом на лютий 2025 року поліція та прокуратура Німеччини опрацювали понад 170 заяв. Преслужба політика уточнила, що сам Фрідріх Мерц не подавав заяви особисто, але й не заперечував проти порушення кримінальних справ.

Отримані кошти, стягнуті у вигляді штрафів, Мерц перерахував на соціальні потреби свого виборчого округу.

