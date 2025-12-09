Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна до кінця 2025 року? Відповідь Кремля

За словами Пєскова, для результативності цієї зустрічі «необхідно провести роботу на експертному рівні, яка зараз і ведеться»

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив нові подробиці можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Пєсков заявив, що до кінця 2025 року зустріч поки не планується, передає «Главком».

«Поки про це мова не йде, зустріч повинна бути підготовлена, і вона повинна бути результативною», – сказав Пєсков.

За словами Пєскова, для результативності цієї зустрічі «необхідно провести роботу на експертному рівні, яка зараз і ведеться».

«Подивимося, поки ми не знаємо, чим завершилися переговори з українцями у американців у Флориді. Коли дізнаємось, тоді й буде зрозуміло, куди рухатись далі», – додав представник Кремля.

Як повідомлялось, Білий дім не відкидає можливості зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, але вона відбудеться лише за умови, що принесе реальний позитивний результат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Будапешті скоріше перенесена, а не скасована.