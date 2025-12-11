Урсула фон дер Ляєн після критики Трампа: ніхто не втручатиметься у європейську демократію

Фон дер Ляєн підкреслила, що «ніхто інший не має права втручатися, це однозначно», коментуючи нову Стратегію національної безпеки США

Фон дер Ляєн наголосила, що її стосунки з американськими президентами «завжди були дуже хорошими»

Всього через кілька днів після різкої критики Європи з боку американського лідера, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що США, зокрема Дональд Трамп, не повинні втручатися в європейські демократичні процеси. Про це вона сказала під час церемонії Politico 28 у Брюсселі, пише «Главком».

«Не нам, коли йдеться про вибори, вирішувати, хто буде лідером країни – це вирішують громадяни цієї країни… Це суверенітет виборців, і його потрібно захищати», – наголосила вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що «ніхто інший не має права втручатися, це однозначно», коментуючи нову Стратегію національної безпеки США, яка викликала обурення в європейських столицях. У документі стверджується, що Європа нібито перебуває під загрозою «цивілізаційного зникнення» в найближчі два десятиліття – тезу, яку активно підхопили європейські крайні праві та Росія.

Вона зазначила, що подібні зовнішні наративи стали однією з причин запуску ЄС «Щита демократії» – нового інструменту для протидії іноземному втручанню в онлайн-просторі, особливо під час виборів.

Попри критику, фон дер Ляєн наголосила, що її стосунки з американськими президентами «завжди були дуже хорошими» і «так само є й сьогодні». Водночас вона закликала Європу не оглядатися на інших, а посилювати власну єдність і самоусвідомлення.

«Ми маємо пишатися тим, що ми – Європейський Союз, бачити нашу силу і працювати над викликами, які стоять перед нами… Наші відносини зі США змінилися, тому що ми змінюємося. І це важливо пам’ятати – яка наша позиція? У чому наша сила? Пишаймося цим. Виступаймо за єдину Європу», – сказала вона, викликавши оплески в залі.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловив свою стурбованість щодо розвитку ситуації в Європі. Він заявив, що європейські країни повинні бути обережними у своїх діях, адже напрямок, в якому рухається Європа, є небезпечним.

Як зазначає CNN, розкол між Трампом та Європою став подарунком для Путіна.