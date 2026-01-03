Головна Країна Політика
Зеленський назвав регіони, у яких планує замінити голів адміністрацій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах
фото: Офіс президента

«Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати», – заявив президент

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах. Про це інформує «Главком».

Ідеться про заміну керівників у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

«Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати», – написав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

