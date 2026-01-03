Головна Світ Політика
search button user button menu button

Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро
Американські силовики затримали Мадуро для подальшого судового розгляду у США
фото: Associated Press

За даними Sky News, захоплення президента Ніколаса Мадуро було «домовленим виходом»

Сенатор США Майк Лі заявив, що арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силовиками має правові підстави в межах Конституції США. Подальшої військової ескалації у Венесуелі не планується. Про це Лі написав у соцмережі Х, передає «Главком».

Лі заявив, що після телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо дізнався про арешт Мадуро американськими силовиками для подальшого судового розгляду у США.

За його словами, дії США у Венесуелі цієї ночі, були спрямовані на захист осіб, які виконували ордер на арешт.

Неназвані джерела Sky News повідомили, що захоплення президента Ніколаса Мадуро було «домовленим виходом».

Неназваний американський чиновник заявив, що серед військових США не було втрат.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. Над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні. 

Невдовзі після цього Дональд Трамп заявив, що США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Читайте також:

Теги: США Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро
США запровадили нові санкції проти родини Мадуро
12 грудня, 2025, 02:46
За останні тижні Україна підірвала п'ять танкерів, які перевозили російську нафту
Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic
12 грудня, 2025, 16:45
Демократи опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
12 грудня, 2025, 20:46
Рустем Умєров зустрівся з високопосадовцями ФБР у США
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
12 грудня, 2025, 21:38
На території Білого дому триває масштабне будівництво нової бальної зали
Білий дім заявив, що будівництво бальної зали є питанням національної безпеки
16 грудня, 2025, 11:50
Чоловік із Північної Кароліни виграв $952 тис. у лотерею, граючи «щоб убити час»
Виграш «від нудьги»: чоловік отримав майже мільйон доларів, купивши лотерейний квиток
12 грудня, 2025, 17:23
Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков розкритикував «радикальні» розбіжності у мирному плані
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані
26 грудня, 2025, 20:34
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
30 грудня, 2025, 00:04
Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ
Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ
Вчора, 23:52

Політика

Зеленський оприлюднив деталі розмови з прем’єр-міністром Британії
Зеленський оприлюднив деталі розмови з прем’єр-міністром Британії
Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю
Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю
Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро
Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
Атака на Венесуелу. З’явилася перша реакція Москви
Атака на Венесуелу. З’явилася перша реакція Москви
Іран засудив напад на Венесуелу
Іран засудив напад на Венесуелу

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua