Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро

За даними Sky News, захоплення президента Ніколаса Мадуро було «домовленим виходом»

Сенатор США Майк Лі заявив, що арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силовиками має правові підстави в межах Конституції США. Подальшої військової ескалації у Венесуелі не планується. Про це Лі написав у соцмережі Х, передає «Главком».

Лі заявив, що після телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо дізнався про арешт Мадуро американськими силовиками для подальшого судового розгляду у США.

За його словами, дії США у Венесуелі цієї ночі, були спрямовані на захист осіб, які виконували ордер на арешт.

Неназвані джерела Sky News повідомили, що захоплення президента Ніколаса Мадуро було «домовленим виходом».

Неназваний американський чиновник заявив, що серед військових США не було втрат.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. Над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні.

Невдовзі після цього Дональд Трамп заявив, що США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.