Трамп наказав Данії залишити Гренландію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп виклав ще один допис з вимогами передати Гренландію під контроль США
фото: АР, вікіпедія

Трамп про Гренландію: НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно

Президент США Дональд Трамп знову виступив із різкими заявами на адресу Данії, закликавши її залишити Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його пост у соціальній мережі Truth Social.

«НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть. Данська розвідка минулого року попереджала про російські та китайські плани щодо Гренландії та Арктики», – написав Трамп.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

До слова, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.

