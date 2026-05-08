Перемир'я похитнулось. США та Іран обмінялися ударами

Обидві сторони заявили про удари «у відповідь»

США та Іран заявили про нове загострення в Ормузькій протоці та звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. Центральне командування США та Корпус вартових Ісламської революції зробили заяви, пише «Главком».

У Центральному командуванні США повідомили, що американські сили «перехопили неспровоковані атаки Ірану» під час проходження американських есмінців через Ормузьку протоку до Оманської затоки 7 травня.

За даними CENTCOM, іранські сили атакували кораблі USS Truxtun, USS Rafael Peralta та USS Mason ракетами, дронами та малими бойовими катерами.

«Жоден американський об’єкт не був уражений», – заявили у відомстві.

Після цього, за словами американської сторони, США завдали ударів по іранських військових об’єктах.

«CENTCOM ліквідував загрози та атакував іранські військові об’єкти, відповідальні за напад на сили США, включаючи ракетні та дронові пускові майданчики, командні центри та розвідувальні вузли», – йдеться у заяві.

Водночас військові наголосили, що США «не прагнуть ескалації», але готові захищати свої сили.

У відповідь Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що операція Ірану стала реакцією на «порушення перемир’я» та «агресію американських військових» проти іранського нафтового танкера біля порту Джаск.

«Після порушення припинення вогню та агресії терористичних військових США була проведена дуже масштабна і точна комбінована операція», – заявили у КВІР.

Там також повідомили, що Іран застосував протикорабельні балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе з вибуховими боєголовками.

«Розвідка вказує на значні пошкодження американського противника, а три ворожі військові кораблі швидко залишили район Ормузької протоки», – стверджують у КВІР.

У США інформацію про пошкодження своїх кораблів не підтверджували.

Раніше повідомлялось, що США завдали ударів по території Ірану, зокрема по портах Кешм і Бандар-Аббас, однак у Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення війни.