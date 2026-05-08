Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перемир'я похитнулось. США та Іран обмінялися ударами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Перемир'я похитнулось. США та Іран обмінялися ударами
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Обидві сторони заявили про удари «у відповідь»

США та Іран заявили про нове загострення в Ормузькій протоці та звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. Центральне командування США та Корпус вартових Ісламської революції зробили заяви, пише «Главком».

У Центральному командуванні США повідомили, що американські сили «перехопили неспровоковані атаки Ірану» під час проходження американських есмінців через Ормузьку протоку до Оманської затоки 7 травня.

За даними CENTCOM, іранські сили атакували кораблі USS Truxtun, USS Rafael Peralta та USS Mason ракетами, дронами та малими бойовими катерами.

«Жоден американський об’єкт не був уражений», – заявили у відомстві.

Після цього, за словами американської сторони, США завдали ударів по іранських військових об’єктах.

«CENTCOM ліквідував загрози та атакував іранські військові об’єкти, відповідальні за напад на сили США, включаючи ракетні та дронові пускові майданчики, командні центри та розвідувальні вузли», – йдеться у заяві.

Водночас військові наголосили, що США «не прагнуть ескалації», але готові захищати свої сили.

У відповідь Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що операція Ірану стала реакцією на «порушення перемир’я» та «агресію американських військових» проти іранського нафтового танкера біля порту Джаск.

«Після порушення припинення вогню та агресії терористичних військових США була проведена дуже масштабна і точна комбінована операція», – заявили у КВІР.

Там також повідомили, що Іран застосував протикорабельні балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе з вибуховими боєголовками.

«Розвідка вказує на значні пошкодження американського противника, а три ворожі військові кораблі швидко залишили район Ормузької протоки», – стверджують у КВІР.

У США інформацію про пошкодження своїх кораблів не підтверджували.

Раніше повідомлялось, що США завдали ударів по території Ірану, зокрема по портах Кешм і Бандар-Аббас, однак у Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення війни.

Читайте також:

Теги: США Іран перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер наголосив, що Іран не отримає ядерної зброї, а Ормузька протока залишатиметься відкритою та безпечною
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
9 квiтня, 07:40
Пєсков повідомив, що Путін ще не ухвалював рішення про великоднє перемир’я з Україною
Чи буде перемирʼя на Великдень? Речник Кремля зробив заяву
9 квiтня, 13:05
Глава Білого дому повідомляв, що американські кораблі активно поповнюються озброєнням і можуть бути використані для ударів
Трамп готує нові удари по Тегерану через провал перемовин – WSJ
13 квiтня, 09:04
Союзники ініціювати міжнародну конференцію, яка має визначити інші механізми забезпечення свободи судноплавства в регіоні
НАТО відмовилося підтримати блокаду Ірану, ініційовану США
14 квiтня, 08:17
За словами Трампа, США та Китай ведуть розумну та дуже плідну співпрацю
Трамп «назавжди» відкриває Ормузьку протоку
15 квiтня, 17:11
Після смерті Хаменеї владу в Ірані перехопили генерали
Іран сформував нову модель влади після загибелі Хаменеї
23 квiтня, 17:51
За словами очільника комітету Європарламенту, ЄС виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує
Європарламент відреагував на нові мита Трампа
1 травня, 21:32
Наразі американські сили перебувають у режимі очікування
Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT
Вчора, 09:31
Станом на 7 травня між США та Іраном триває перемир'я
США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News
Вчора, 23:52

Політика

Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари
Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари
Перемир'я похитнулось. США та Іран обмінялися ударами
Перемир'я похитнулось. США та Іран обмінялися ударами
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News
США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Вчора, 12:13

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua