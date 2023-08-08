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Білий дім працює над додатковим фінансуванням для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім працює над додатковим фінансуванням для України
США хочуть збільшити виробництво боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України
фото з відкритих джерел

Конгрес може розглянути запит уже восени

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України. Передбачається, що він буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені. Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, передає CNN.

За словами Буша, адміністрація американського лідера «працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені».

Він також уточнив, що деталі ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.

«Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України», – підкреслив Буш.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 200 мільйонів доларів. 

До слова, США схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені. 

Раніше міноборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю терміналів та послуг Starlink для України. Це дає змогу не боятися того, що власник компанії Ілон Маск зможе відключати сигнал установок за власним бажанням.

Теги: США Україна фінансування

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