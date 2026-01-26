Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі
Зеленський зробив заяву про переговори
фото: скриншот з відео

Зеленський: Потрібні реальні результати дипломатії

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського наприкінці 1433-го дня війни.

«Сьогодні була повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч», – наголосив Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За словами глави держави, попередньо команди зустрінуться ще раз у неділю, 1 лютого. «Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія», – зазначив він.

«Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає!», – підсумував президент.

Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами.

Зауважимо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, президент наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін бреше і блефує: що далі мають зробити США та Європа
Путін прагне затягти нас у пастку
29 грудня, 2025, 14:24
Уламки «Орєшніка», які виявили на Львівщині
Що насправді хотів показати Путін «Орєшніком»
10 сiчня, 19:00
Буданов очолить Офіс Президента
Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента
2 сiчня, 15:03
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
9 сiчня, 02:42
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
10 сiчня, 04:32
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 2025, 17:44
РФ вдарила по цивільних суднах на Одещині
Удар по суднах на Одещині, обов'язкова евакуація у двох областях. Головне за 30 грудня
30 грудня, 2025, 21:06
Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі Purl
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
12 сiчня, 19:58
Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
14 сiчня, 19:51

Політика

Нардеп Юрчишин подав звернення до СБУ щодо пропагандиста Піховшека, який досі живе у Києві
Нардеп Юрчишин подав звернення до СБУ щодо пропагандиста Піховшека, який досі живе у Києві
Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі
Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі
Апеляція ухвала нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
Апеляція ухвала нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
Тимошенко повідомила суд про результати незалежної експертизи аудіозапису НАБУ
Тимошенко повідомила суд про результати незалежної експертизи аудіозапису НАБУ
Переговори в Абу-Дабі: президент розкрив нові подробиці
Переговори в Абу-Дабі: президент розкрив нові подробиці
Одинадцять нардепів IX скликання втратили мандат через смерть: список
Одинадцять нардепів IX скликання втратили мандат через смерть: список

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua