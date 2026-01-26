Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі

Зеленський: Потрібні реальні результати дипломатії

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського наприкінці 1433-го дня війни.

«Сьогодні була повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч», – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, попередньо команди зустрінуться ще раз у неділю, 1 лютого. «Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія», – зазначив він.

«Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає!», – підсумував президент.

Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами.

Зауважимо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, президент наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.