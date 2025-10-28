Трамп готує нові санкції проти Росії – посол США в НАТО

Метью Вітакер вважає, що американські санкції змусять Путіна сісти за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти Російської Федерації. Вони змусять російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла США в НАТО Метью Вітакера, якого цитує Bloomberg.

Міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів «Роснєфть» і «Лукойл». Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду. «Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення», – сказав Вітакер.

Ціни на нафту стрибнули після оголошення санкцій. Проте реакція ринку була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно США буде застосовувати нові заходи проти РФ. Однак, на думку посла США в НАТО, це лише початок. «Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».