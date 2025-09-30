Головна Світ Політика
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
Мета поїздки Келлога до Мінська полягала в пошуку методів припинення війни в Україні
фото: president.gov.by

За словами спецпредставника Трампа, США зосередилися на білоруському диктаторові, тому що той «багато спілкується з Путіним»

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що відновлення відносин із Білоруссю пов’язані насамперед із «забезпечення каналів комунікації» з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Келлог каже, що США зосередилися на білоруському диктаторові Олександрові Лукашенку, тому що той «багато спілкується з Путіним». «Ми не знаємо, про що саме вони розмовляють, але знаємо, що він з ним спілкується. Ми встановили відносини, щоб забезпечити відкритість каналів комунікації, щоб бути впевненими, що всі наші повідомлення передаються Путіну. Ось чому ми це зробили; спочатку ми не збиралися визволяти політичних в’язнів», – пояснив він.

Спецпредставник Трампа зазначив, що загальна мета полягала не у звільненні політичних в’язнів, а в пошуку врегулювання війни Росії проти України. За його словами, США не є «наївними» щодо правління Лукашенка і знають, що «якщо він звільнить одного в’язня, то, ймовірно, заарештує ще двох».

Спецпредставник США також зауважив, що санкції з білоруської державної авіакомпанії Белавіа зняли для того, щоб вона відремонтувала свої літаки, оскільки «бажано, аби їхні літаки не падали з неба». Келлог додав, що Вашингтон заборонив Білорусі використовувати літали для «злочинних цілей» і перевезення мігрантів до Європи.

Нагадаємо, The New York Times писала, що спеціальний посланець президента США Кіт Келлог під час зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком прагнув заручитися його підтримкою. Келлог намагався залучити Лукашенка до участі в потенційному мирному врегулюванні між Україною та Росією.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про деталі свого візиту до Москви та переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, головна тема їхньої багаточасової зустрічі стосувалася «виживання» обох держав у сучасних геополітичних умовах.

Теги: США Олександр Лукашенко переговори Кіт Келлог

