NYT розкрила закулісся переговорів щодо угоди про надра між США та Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Глава Мінфіну США кричав на Свириденко під час переговорів про українські рідкоземи
Видання підкреслює, що 2025 рік став серйозним випробуванням для Свириденко

За повідомленням The New York Times, під час обговорення угоди щодо видобутку корисних копалин між США та Україною глава американського Міністерства фінансів Скотт Бессент нібито кричав на тодішню міністерку економіки, а нині прем’єрку Юлію Свириденко, передає «Главком».

За інформацією NYT із посиланням на анонімні джерела, переговори у лютому 2025 року під час відеозустрічі загострилися, коли Бессент заявив Свириденко, що «вона має шість хвилин», щоб погодитися на умови угоди, інакше переговори буде припинено.

Видання зазначає, що Вашингтон висував вимоги, які українські посадовці розцінювали як «відверте здирництво», зокрема надання США половини прав на видобуток корисних копалин в Україні.

Сама Юлія Свириденко заперечує, що розмова була напруженою: «Це не було агресивно. Ми змогли досягти робочого компромісу», – сказала вона у коментарі. Врешті українська сторона отримала більш вигідні умови та підписала угоду, «встановивши робочі стосунки з міністром Бессентом, засновані на довірі», додає NYT.

Видання підкреслює, що 2025 рік став серйозним випробуванням для Свириденко, адже Україна намагалася відкрити свої мінеральні ресурси для США, сподіваючись заручитися підтримкою адміністрації Трампа.

«Призначення Юлії Свириденко прем’єркою показує, що Київ хоче переконати адміністрацію Трампа у вигідності співпраці з Україною навіть під час війни», – пише NYT.

Газета також цитує голову консультативної ради української титанової компанії Velta Меттью Мюррея: «Вона явно стала дуже ефективним посередником у спілкуванні з адміністрацією Трампа».

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США. Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запущено.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

