CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
фото: The White house/Facebook

Трамп назвав нинішню Венесуелу «мертвою країною»

Президент США Дональд Трамп підтвердив  намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Трамп зазначив, що американська сторона вже веде діалог з людьми, які «щойно склали присягу» (маючи на увазі в.о. президента Делсі Родрігес). Хоча він ще не розмовляв з нею особисто, він підкреслив, що «вона співпрацює», попри її публічні заяви про «варварське викрадення» Мадуро.

Президент запевнив, що США не надавали Родрігес жодних преференцій чи обіцянок в обмін на співпрацю, але очікують від неї правильних рішень. Трамп назвав нинішню Венесуелу «мертвою країною» і заявив, що для її реанімації знадобляться масштабні інвестиції американських нафтових гігантів, які мають відновити зруйновану інфраструктуру.

Коли журналісти згадали про різку критику операції з боку Родрігес, Трамп відповів: «Ви чуєте іншу людину, ніж я», натякаючи на те, що її публічна риторика відрізняється від реального стану перемовин.

Раніше держсекретар Марко Рубіо дещо пом'якшив риторику президента, пояснивши, що США не планують займатися щоденним адмініструванням країни, а використовуватимуть нафтову блокаду як важіль впливу для досягнення своїх політичних цілей.

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму.

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.

Нещодавно Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що вона зіткнеться з серйозними наслідками, якщо її дії не відповідатимуть інтересам США щодо реформування країни. 

Трамп наголосив, що в разі невиконання його вимог Родрігес «заплатить дуже велику ціну», яка може бути навіть вищою за ту, що спіткала Ніколаса Мадуро.

Також держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

