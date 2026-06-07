CNN: США планують дозволити використання іранських активів для відновлення країн Перської затоки

План про використання іранських грошей виник після того, як Тегеран знову атакував країни Перської затоки

Низка арабських країн Перської затоки зазнає регулярних ракетних та дронових ударів з боку Ірану

Адміністрація Сполучених Штатів розглядає можливість використання заморожених іранських активів для ліквідації наслідків військової агресії Тегерана на Близькому Сході. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією джерела CNN, ознайомленого з позицією міністра фінансів Скотта Бессента, кошти планують спрямувати на відбудову інфраструктури держав Перської затоки, що постраждали або можуть постраждати від майбутніх повітряних ударів з боку Ісламської Республіки. Відомство також оцінить масштаби руйнувань, завданих регіону з моменту початку конфлікту, аби за рахунок конфіскованих ресурсів компенсувати збитки від попередніх атак Ірану.

Ця фінансова ініціатива Вашингтона з'явилася на тлі чергового загострення військової ситуації та нових обстрілів з боку Тегерана. Зокрема, сили протиповітряної оборони Кувейту та Бахрейну нещодавно успішно перехопили чергові балістичні ракети, запущені з іранської території. Загалом низка арабських країн Перської затоки зазнає регулярних ракетних та дронових ударів з боку Ісламської Республіки після того, як у лютому США та Ізраїль здійснили першу серію спільних атак по військових об'єктах Ірану.

Як відомо, укладення можливого мирного договору між США та Іраном залежить від готовності Білого дому розморозити іранські активи на суму $24 млрд. Про це в інтерв'ю CNN заявив Мохсен Резаї, військовий радник Верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї.

Резаї зазначив, що переговорний процес наразі заблокований, і крок назустріч має зробити саме американський президент Дональд Трамп, інакше на сторони чекає повернення до збройного протистояння.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає особистої зустрічі з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо сторонам вдасться досягти домовленості щодо припинення війни.

Водночас американський президент наголосив, що наразі не прагне такої зустрічі. «Я не хочу зустрічатися. Але якби я зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я хотів би побачити, чи ми укладемо угоду, але якщо ми укладемо угоду, можливо, я б зустрівся з ним. Я б не проти», – сказав Трамп.