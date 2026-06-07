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Politico: НАТО обговорює пакет військової допомоги Україні на €70 млрд

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: НАТО обговорює пакет військової допомоги Україні на €70 млрд
Союзники намагаються зміцнити підтримку України
фото з відкритих джерел

Союзники обговорюють нове фінансування, яке буде оголошено в рамках саміту НАТО в Анкарі наступного місяця

Країни Північноатлантичного альянсу опрацьовують нове фінансове зобов'язання для підтримки України, яке планують презентувати на саміті в Анкарі. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Пропозиція, ініційована Німеччиною, передбачає створення прозорого механізму розподілу витрат через невдоволення окремих членів НАТО, які вважають свій поточний внесок непропорційно великим. Дискусії щодо зміцнення підтримки активізувалися на тлі заяв експертів про те, що ініціатива на полі бою поступово переходить до Києва, хоча за адміністрації Дональда Трампа США фактично зупинили пряму військову допомогу і тепер лише продають Україні озброєння, яке оплачується іншими союзниками.

Під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте Володимир Зеленський закликав Європу збільшити поставки ракет до комплексів Patriot, зазначивши, що передача затримується через дефіцит на світовому ринку, спричинений масштабним використанням протиракет під час війни в Ірані. Тим часом, за даними Кільського інституту, європейські країни знизили щомісячну допомогу до €2 млрд порівняно з минулорічними €2,4 млрд, тоді як американська допомога взагалі не зафіксована. Посол України в НАТО Альона Гетьманчук підкреслила, що за відсутності безпекових гарантій нові кошти мають покривати першочергові потреби ЗСУ, зокрема ППО, далекобійні боєприпаси та інвестиції у виробництво ракет і безпілотників.

Німецька пропозиція з'явилася після відхилення ідеї Рютте щодо виділення 0,25% ВВП країн альянсу. Заплановані €70 млрд не будуть повністю новими грошима, оскільки 30 мільярдів залучать із раніше погодженого кредиту ЄС на €90 млрд, а решту €40 млрд сформують за рахунок двосторонніх угод.

Через таке поєднання у кулуарах Альянсу висловлюють побоювання, а міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард уже застерегла європейські країни від зменшення особистих пожертвувань, наголосивши, що загальноєвропейські кредити не повинні замінювати пряму оборонну допомогу. Остаточно узгодити цей механізм планується на зустрічі міністрів оборони НАТО наприкінці червня перед липневим самітом.

Як відомо, Україна та Північноатлантичний альянс узгодили спільні оборонні пріоритети напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України. Головними темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та масштабування виробництва українських безпілотників. 

До слова, Пентагон, імовірно, відмовиться від угоди про постачання Німеччині крилатих ракет «Томагавк» – американські чиновники побоюються, що Росія розцінить це як ескалацію.

Теги: НАТО фінансування Україна

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