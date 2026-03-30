Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком
Президент США підтвердив формат переговорів з Олександром Лукашенком
Зустріч готують у форматі Ради миру після звільнення сотень політичних в’язнів у Білорусі

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Truth Social.

«Минулого тижня мій спецпредставник у Білорусі Джон Коул після переговорів з президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в'язнів», – заявив Трамп.

За його словами, загальна кількість звільнених з травня минулого року перевищила 500 осіб. «Я хотів би висловити свою найщирішу подяку (Лукашенку, – «Главком») за це і з нетерпінням чекаю на наступне засідання Ради Миру разом з ним», – підсумував президент США. Водночас конкретне місце проведення переговорів не уточнюється.

Спецпредставник Трампа неодноразово зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі та розповідав про застілля, під час яких його пригощали горілкою під особистим брендом Лукашенка. За словами Коула, щоб уникнути сп’яніння, він потай виливав алкоголь на підлогу: «Лукашенко встає, виголошує тост за президента Трампа. Хлопці з Держдепу подають мені знаки: «Ти маєш випити за нього». Я встаю і виголошую відповідний тост. І тут почалися ці нескінченні тости. А мені не можна напиватися до нестями, – згадував він, – я навчився робити так: стежив за поглядом Лукашенка, поки він оглядав компанію, і коли він не дивився на мене, просто виливав горілку на підлогу. У підсумку я випив лише дві чарки, чого було більш ніж достатньо».

Нагадаємо, що Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

Раніше Лукашенко заявив про підготовку «великої угоди» зі Сполученими Штатами. За його словами, спецпредставник американського лідера запропонував йому угоду від імені Дональда Трампа.

До слова, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Коул після перемовин з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком заявив, що діалог між країнами триватиме, а зі стабілізацією відносин можливе подальше пом’якшення санкційного режиму. Своєю чергою, Лукашенко повідомив про готовність Мінська дотримуватися домовленостей зі США щодо політичних в’язнів.

Читайте також

Кандидат на посаду губернатора штату New York та його однапартійці виступили на захист Куби від... США, лютий 2026 року
Куба – наступна? Що задумав Трамп
15 березня, 20:00
«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA
«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA
8 березня, 04:14
Санкції Китаю проти Рубіо можуть зірвати дипломатичний візит
Візит Трампа до Китаю опинився під питанням через Рубіо: що сталося
16 березня, 15:01
Сьюзі Вайлз повідомила, що вирішила негайно розпочати лікуванн
У керівниці апарату Білого дому діагностовано онкологію
16 березня, 19:44
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
Перша леді Сполучених Штатів Америки звернулася до Лукашенка
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
20 березня, 20:41
Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, заявив Трамп Орбану
Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
21 березня, 20:20
Міністр оборони США Гегсет назвав авіаудари по Ірану «переговорами»
Міністр оборони США Гегсет назвав авіаудари по Ірану «переговорами»
25 березня, 03:58
Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу
Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу
27 березня, 09:02

Політика

Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком
Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком
«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину
«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму
Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму
Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану
Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану
NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.
NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
