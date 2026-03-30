Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком

Зустріч готують у форматі Ради миру після звільнення сотень політичних в’язнів у Білорусі

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Truth Social.

«Минулого тижня мій спецпредставник у Білорусі Джон Коул після переговорів з президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в'язнів», – заявив Трамп.

За його словами, загальна кількість звільнених з травня минулого року перевищила 500 осіб. «Я хотів би висловити свою найщирішу подяку (Лукашенку, – «Главком») за це і з нетерпінням чекаю на наступне засідання Ради Миру разом з ним», – підсумував президент США. Водночас конкретне місце проведення переговорів не уточнюється.

Спецпредставник Трампа неодноразово зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі та розповідав про застілля, під час яких його пригощали горілкою під особистим брендом Лукашенка. За словами Коула, щоб уникнути сп’яніння, він потай виливав алкоголь на підлогу: «Лукашенко встає, виголошує тост за президента Трампа. Хлопці з Держдепу подають мені знаки: «Ти маєш випити за нього». Я встаю і виголошую відповідний тост. І тут почалися ці нескінченні тости. А мені не можна напиватися до нестями, – згадував він, – я навчився робити так: стежив за поглядом Лукашенка, поки він оглядав компанію, і коли він не дивився на мене, просто виливав горілку на підлогу. У підсумку я випив лише дві чарки, чого було більш ніж достатньо».

Нагадаємо, що Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

Раніше Лукашенко заявив про підготовку «великої угоди» зі Сполученими Штатами. За його словами, спецпредставник американського лідера запропонував йому угоду від імені Дональда Трампа.

До слова, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Коул після перемовин з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком заявив, що діалог між країнами триватиме, а зі стабілізацією відносин можливе подальше пом’якшення санкційного режиму. Своєю чергою, Лукашенко повідомив про готовність Мінська дотримуватися домовленостей зі США щодо політичних в’язнів.