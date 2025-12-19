Понад 100 звільнених білоруських політв'язнів прибули до Польщі та Литви

Частина колишніх політв’язнів вирішила залишитися у Польщі, а решта – відправилася до Литви

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 109 звільнених білоруських політичних вʼязнів, яких отримала Україна, вже відправили до Польщі та Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу штабу.

Першим пунктом для білорусів стала Варшава – саме до столиці Польщі їх вивезли за допомогою Координаційного штабу. Звідти частина звільнених відправилась до Литви.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених в’язнів – відомі представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які тривалий час перебували під репресіями.

Як повідомлялося, 13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених.

За даними Reuters, яке посилається на посольство США у Литві, серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році. Крім того, за даними правозахисного центру «Весна», Лукашенко також помилував колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та опозиціонерку Марію Колеснікову.

У пресслужбі білоруського диктатора розповіли, що серед помилуваних – громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії. З урахуванням попереднього звільнення, що відбулося наприкінці, загальна кількість помилуваних сягнула 156 людей. У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.