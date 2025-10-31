Головна Країна Політика
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як пояснив Тихий, переговорив відбуватимуться на рівні політичних директорів держав-учасниць
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

За словами речника МЗС, зустріч «коаліції охочих» в Іспанії є плановим заходом

Майбутня зустріч «коаліції охочих», яка відбудеться в Мадриді, є плановим заходом і не має жодного «секретного» характеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами посадовця, зустріч відбудеться на рівні політичних директорів держав-учасниць і має чітко визначений порядок денний. «Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого «секретного» та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками», – пояснив він.

Тихий також назвав некоректною подачу інформації іспанською газетою El Mundo. Раніше видання писало, що Міністерство закордонних справ Іспанії проведе у вівторок, 4 листопада, саміт представників із 35 країн, що входять до «коаліції охочих» з метою обговорити подальшу допомогу Україні.

«Зустріч організована з максимальною таємністю. Фактично, учасників попереджають, що мобільні телефони заборонені (їх зберігатимуть у спеціально відведеному для цього місці), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч: «Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах», – зазначали журналісти.

До слова, МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню. Раніше Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, щоб висвітлити ситуацію.

