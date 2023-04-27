Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці

Нациста Йозефа Шютца визнали винним у своїх жахливих злочинах, оскільки він працював охоронцем СС у таборі, хоча його і не звинуватили в тому, що він сам активно здійснював будь-які вбивства

У віці 102 років помер колишній охоронець концтабору Заксенхаузен, повідомила газета Spiegel. Причина смерті не уточнюється. Німецьке видання його ім'я не розкриває, але BBC уточнює, що йдеться про Йозефа Шютца. Також телекомпанія називає Шютца найстарішою людиною, засудженою у справі про нацизм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд у Німеччині у 2022 році засудив чоловіка до п'яти років ув'язнення, визнавши його винним у співучасті у вбивстві понад 3500 ув'язнених. Суддя Удо Лехтерманн вирішив, що Шютц, працюючи охоронцем, підтримував масове знищення в'язнів, у 1942-1945 роках «свідомо та добровільно» беручи участь у їхньому вбивстві.

Адвокат Шютца Стефан Уотеркамп подав апеляцію одразу після винесення вироку. В апеляційній заяві стверджувалося, що раніше діяльність наглядача концтабору не вважалася достатньою підставою для засудження за допомогу та підбурювання до злочинів нацистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час судового процесу Йозеф Шютц заперечив свою провину. За словами обвинуваченого, під час Другої світової війни він працював на фермі, а не у концтаборі. Після вивчення низки документів суду вдалося довести, що Шютц справді працював у охороні Заксенхаузена.

Після війни Шютца перевели до табору для полонених у Росії, а потім він повернувся до Німеччини, де він працював фермером і слюсарем. У 2021 році у віці 100 років його постали перед суддею регіонального суду Нойруппін у Бранденбурзі за його жахливі злочини. Цікаво, що він зумів уникнути відбування свого п’ятирічного ув’язнення, оскільки йому дозволили вільно пересуватись, поки його справу розглядали у вищому суді Німеччини.

Зазначимо, що Заксенхаузен – нацистський концтабір, розташований у місті Оранієнбург (федеральна земля Бранденбург). На території табору загинуло понад 100 тис. людей. Заксенхаузен був звільнений Червоною Армією у 1945 році.