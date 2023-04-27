Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці
Помер найстаріший із засуджених нацистів Йозеф Шютц
фото:AFP/Getty Images

Нациста Йозефа Шютца визнали винним у своїх жахливих злочинах, оскільки він працював охоронцем СС у таборі, хоча його і не звинуватили в тому, що він сам активно здійснював будь-які вбивства

У віці 102 років помер колишній охоронець концтабору Заксенхаузен, повідомила газета Spiegel. Причина смерті не уточнюється. Німецьке видання його ім'я не розкриває, але BBC уточнює, що йдеться про Йозефа Шютца. Також телекомпанія називає Шютца найстарішою людиною, засудженою у справі про нацизм.

Суд у Німеччині у 2022 році засудив чоловіка до п'яти років ув'язнення, визнавши його винним у співучасті у вбивстві понад 3500 ув'язнених. Суддя Удо Лехтерманн вирішив, що Шютц, працюючи охоронцем, підтримував масове знищення в'язнів, у 1942-1945 роках «свідомо та добровільно» беручи участь у їхньому вбивстві.

Адвокат Шютца Стефан Уотеркамп подав апеляцію одразу після винесення вироку. В апеляційній заяві стверджувалося, що раніше діяльність наглядача концтабору не вважалася достатньою підставою для засудження за допомогу та підбурювання до злочинів нацистів.

Під час судового процесу Йозеф Шютц заперечив свою провину. За словами обвинуваченого, під час Другої світової війни він працював на фермі, а не у концтаборі. Після вивчення низки документів суду вдалося довести, що Шютц справді працював у охороні Заксенхаузена.

Після війни Шютца перевели до табору для полонених у Росії, а потім він повернувся до Німеччини, де він працював фермером і слюсарем. У 2021 році у віці 100 років його постали перед суддею регіонального суду Нойруппін у Бранденбурзі за його жахливі злочини. Цікаво, що він зумів уникнути відбування свого п’ятирічного ув’язнення, оскільки йому дозволили вільно пересуватись, поки його справу розглядали у вищому суді Німеччини.

Зазначимо, що Заксенхаузен – нацистський концтабір, розташований у місті Оранієнбург (федеральна земля Бранденбург). На території табору загинуло понад 100 тис. людей. Заксенхаузен був звільнений Червоною Армією у 1945 році.

Читайте також: 

Пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ

 

Теги: табір Адольф Гітлер неонацисты Німеччина суддя земля

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приватбанк звинувачує колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей
Справа Приватбанку: чим здивував Боголюбов та як покарали Коломойського
5 квiтня, 11:03
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
31 березня, 04:00
Земельні аукціони принесли перший мільярд гривень в бюджети громад
Земельні аукціони принесли перший мільярд гривень в бюджети громад
3 квiтня, 08:04
Найбільш замінованими наразі є деокуповані території Херсонщини, Миколаївщини та Харківщини
Українським фермерам пропонують платити хабар за розмінування полів: що відомо
7 квiтня, 09:15
Суд оголосив перерву, тож запобіжний захід митрополиту Павлу обиратимуть 3 квітня
Митрополиту Павлу стало погано в суді, слухання перенесли
1 квiтня, 16:13
Білорус отримав строк за гратами через свій мобільний телефон
Білорус отримав сім діб за гратами через чохол до мобільного телефону
11 квiтня, 18:08
Постраждали 12 дітей: в Росії авто дитячого омбудсмена врізалось у шкільний автобус
Постраждали 12 дітей: в Росії авто дитячого омбудсмена врізалось у шкільний автобус
18 квiтня, 20:50
З початку повномаштабного вторгнення РФ майор Чорноконь очолив батальйонно-тактичну групу бригади, яка успішно виконувала завдання з оборони Миколаєва
У Миколаєві суддя виправдав солдата, який напідпитку розстріляв комбата
17 квiтня, 19:36
Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами
Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами
21 квiтня, 13:39

Соціум

Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці
Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці
Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні
Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні
«Шольц – ковбаса»: дружина посла Мельника розповіла про несподіване закінчення історії
«Шольц – ковбаса»: дружина посла Мельника розповіла про несподіване закінчення історії
Туреччина заперечила чутки про серцевий напад Ердогана
Туреччина заперечила чутки про серцевий напад Ердогана
У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ
У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
28K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
20K
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
16K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
13K
Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант
12K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту