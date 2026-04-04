Відкриття Ормузької протоки: Трамп погрожує Ірану пеклом

«Час спливає – залишилося 48 годин», – заявив американський лідер

Президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку. Як інформує «Главком», про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social

«Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них впаде справжнє пекло. Слава Богу!», – написав Трамп.

Тим часом, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.