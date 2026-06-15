Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
Євросоюз вдарив по російському тіньовому флоту та оточенню Путіна
фото: Reuters

Під нові обмеження потрапили «духівник Путіна», фігурант справи Навального та компанії тіньового флоту РФ

Європейський Союз розширив санкційний список та включив до нього понад 80 фізичних і юридичних осіб, які прямо або опосередковано пов'язані з Російською Федерацією. Про це свідчать постанови Ради ЄС, інформує «Главком».

Санкції проти фізичних осіб

Згідно з оприлюдненими документами, санкції запроваджено проти генерального прокурора РФ Олександра Гуцана, виконавчого директора держкорпорації «Ростех» Олега Євтушенка, митрополита Сімферопольського і Кримського Тихона Шевкунова, якого ЗМІ часто називають «духівником Путіна», а також колишнього російського омбудсмена Павла Астахова.

До санкційного переліку також внесено Олександра Мураховського, який нині обіймає посаду головного лікаря Госпіталю для ветеранів війн в Омську.

У серпні 2020 року, під час отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Мураховський очолював Омську лікарню швидкої медичної допомоги №1, куди політика госпіталізували після різкого погіршення стану здоров'я під час авіаперельоту. Тоді він публічно заперечував версію про отруєння та заявляв, що основним діагнозом є порушення обміну речовин. Крім того, протягом двох днів лікарня не надавала дозволу на транспортування Навального до німецької клініки «Шаріте», пояснюючи це його тяжким станом.

Обмеження щодо компаній та організацій

Санкції також торкнулися низки російських компаній. Зокрема, обмеження запроваджено проти підприємства «Лукойл – Західний Сибір», головної структури компанії NtechLab, яка спеціалізується на розробці систем відеоаналітики та технологій розпізнавання облич на базі штучного інтелекту.

Окремий блок санкцій стосується компаній, які, за оцінкою Євросоюзу, пов'язані з так званим російським «тіньовим флотом». До списку потрапили, зокрема, оператори танкерів Dreamer Shipmanagement LLC-FZ з Об'єднаних Арабських Еміратів та Gazpromneft Shipping.

Також під обмеження потрапив «Президентський фонд культурних ініціатив», який діє в Росії та фінансує різноманітні культурні проєкти.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 15 червня мають затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. За словами глави європейської дипломатії Каї Каллас, нові обмеження стануть відповіддю на чергові атаки РФ проти цивільного населення України. Вона наголосила, що російські удари по цивільних об’єктах та пам’ятках ЮНЕСКО є воєнними злочинами, а ЄС продовжить посилювати тиск на Москву.

Читайте також:

Теги: санкції Європейський Союз путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнні дії Путіна та Трампа увійдуть в історію як грандіозні помилки
Трамп і Путін опинилися в пастці власних воєнних помилок – WP
Вчора, 04:17
Зеленський привітав рішення ЄС відкрити перший кластер переговорів
Зеленський подякував ЄС за старт переговорів про вступ України
12 червня, 21:21
У Брюсселі обговорять нові механізми контролю для країн після вступу до Євросоюзу
П'ять країн ЄС запропонували обмежити права нових членів блоку
10 червня, 09:58
За словами президента, приїзд Абрамовича «не був таємницею»
Зеленський розповів, про що говорив із Абрамовичем
7 червня, 21:58
Вірменські вибори – це випробування того, наскільки Путін відчужив своїх сусідів
Bloomberg: Вибори у Вірменії стали для Путіна проблемою
7 червня, 04:49
У Трампа надто мало причин тиснути на Росію
Переговори про мир. Навіщо нас занурюють у вигадану реальність?
1 червня, 17:19
РФ нездатна досягти своїх цілей у війні
Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта
30 травня, 16:06
ЄС планує скоротити квоти на імпорт сталі майже вдвічі: Україна може втратити понад €1 млрд – FT
ЄС планує скоротити квоти на імпорт сталі майже вдвічі: Україна може втратити понад €1 млрд – FT
18 травня, 17:23
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
18 травня, 16:26

Політика

Німецький генерал назвав назвав цілі в РФ на випадок війни з НАТО
Німецький генерал назвав назвав цілі в РФ на випадок війни з НАТО
Вступ України до ЄС. Угорщина пригрозила зупинити переговори
Вступ України до ЄС. Угорщина пригрозила зупинити переговори
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»
Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»
Кремль визнав перемогу партії Пашиняна у Вірменії «сумнівною»
Кремль визнав перемогу партії Пашиняна у Вірменії «сумнівною»
Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці
Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua