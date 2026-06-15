Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна

Під нові обмеження потрапили «духівник Путіна», фігурант справи Навального та компанії тіньового флоту РФ

Європейський Союз розширив санкційний список та включив до нього понад 80 фізичних і юридичних осіб, які прямо або опосередковано пов'язані з Російською Федерацією. Про це свідчать постанови Ради ЄС, інформує «Главком».

Санкції проти фізичних осіб

Згідно з оприлюдненими документами, санкції запроваджено проти генерального прокурора РФ Олександра Гуцана, виконавчого директора держкорпорації «Ростех» Олега Євтушенка, митрополита Сімферопольського і Кримського Тихона Шевкунова, якого ЗМІ часто називають «духівником Путіна», а також колишнього російського омбудсмена Павла Астахова.

До санкційного переліку також внесено Олександра Мураховського, який нині обіймає посаду головного лікаря Госпіталю для ветеранів війн в Омську.

У серпні 2020 року, під час отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Мураховський очолював Омську лікарню швидкої медичної допомоги №1, куди політика госпіталізували після різкого погіршення стану здоров'я під час авіаперельоту. Тоді він публічно заперечував версію про отруєння та заявляв, що основним діагнозом є порушення обміну речовин. Крім того, протягом двох днів лікарня не надавала дозволу на транспортування Навального до німецької клініки «Шаріте», пояснюючи це його тяжким станом.

Обмеження щодо компаній та організацій

Санкції також торкнулися низки російських компаній. Зокрема, обмеження запроваджено проти підприємства «Лукойл – Західний Сибір», головної структури компанії NtechLab, яка спеціалізується на розробці систем відеоаналітики та технологій розпізнавання облич на базі штучного інтелекту.

Окремий блок санкцій стосується компаній, які, за оцінкою Євросоюзу, пов'язані з так званим російським «тіньовим флотом». До списку потрапили, зокрема, оператори танкерів Dreamer Shipmanagement LLC-FZ з Об'єднаних Арабських Еміратів та Gazpromneft Shipping.

Також під обмеження потрапив «Президентський фонд культурних ініціатив», який діє в Росії та фінансує різноманітні культурні проєкти.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 15 червня мають затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. За словами глави європейської дипломатії Каї Каллас, нові обмеження стануть відповіддю на чергові атаки РФ проти цивільного населення України. Вона наголосила, що російські удари по цивільних об’єктах та пам’ятках ЮНЕСКО є воєнними злочинами, а ЄС продовжить посилювати тиск на Москву.