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Після нічної атаки на Україну Лукашенко прийняв главу МЗС Росії Лаврова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Після нічної атаки на Україну Лукашенко прийняв главу МЗС Росії Лаврова
Лавров зустрівся з Лукашенком у Мінську
фото: російське МЗС

Деталі переговорів офіційно не розкривалися

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Мінську, пише «Главком».

Варто зазначити, що зустріч відбувається напередодні саміту G7 та після цинічного нічного обстрілу України, зокрема після атаки на Києво-Печерську лавру.

Деталі переговорів офіційно не розкривалися, однак російська сторона заявила про намір обговорити підготовку до саміту G7, відносини із західними країнами та, ймовірно, російсько-українську війну.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні, застосувавши 70 ракет та понад 600 безпілотників. У Києві внаслідок удару виникла масштабна пожежа на території Києво-Печерської лаври, зокрема загорівся дах Успенського собору.

Як відомо, російські окупанти вдарили по містах України в ніч проти 15 червня напередодні саміту «Великої сімки». Основним напрямком обстрілу став Київ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників з закликом посилити тиск на Росію

За даними ДСНС та влади столиці, через обстріл загинуло п'ятеро людей.

Теги: росія Олександр Лукашенко Сергій Лавров Білорусь

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