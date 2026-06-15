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Кремль визнав перемогу партії Пашиняна у Вірменії «сумнівною»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Кремль визнав перемогу партії Пашиняна у Вірменії «сумнівною»
Пашинян утримав владу у Вірменії, але дві проросійські сили теж пройшли до парламенту
фото: Associated Press

Москва не може змиритися з тим, що Єреван остаточно розвертається в бік Заходу

У Російській Федерації офіційно поставили під сумнів результати парламентських виборів у Вірменії, на яких перемогу здобула партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. У Кремлі назвали ситуацію в країні «непростою». Про це в коментарі російському пропагандистському агентству заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, інформує «Главком».

Реакція Кремля

Головний російський розвідник дав зрозуміти, що Москва незадоволена волевиявленням вірменського народу та намагається підірвати легітимність новообраної влади.

«Ситуація у Вірменії є непростою, результати виборів в усьому сенсі сумнівні», – заявив Наришкін.

Зауважимо, останнім часом Вірменія під керівництвом Пашиняна взяла чіткий курс на євроінтеграцію, фактично заморозила свою участь у проросійському військовому блоці ОДКБ та почала активно диверсифікувати закупівлі зброї, орієнтуючись на західних партнерів, зокрема Францію та США.

ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) – це військово-політична міжнародна організація, що функціонує як регіональний військовий блок за домінуванням Росії.

Результати виборів у Вірменії

Напередодні, 14 червня, Центральна виборча комісія Вірменії опублікувала остаточні результати парламентських виборів, що відбулися 7 червня. Згідно з офіційними підсумками, до нового скликання Національних зборів проходять лише три політичні сили, а проєвропейська партія влади здобула абсолютний контроль над законодавчим органом:

  • «Громадянський договір» (Нікол Пашинян) – 49,74% голосів. Політсила отримує 64 мандати зі 101, що дозволяє їй одноосібно сформувати новий уряд та приймати закони без створення коаліцій.
  • «Сильна Вірменія» (Самвел Карапетян) – 23,27% голосів (29 мандатів). Цю опозиційну структуру пов'язують із Кремлем, а її лідер-мільярдер довгий час жив і працював у РФ.
  • Блок «Вірменія» (Роберт Кочарян) – 9,92% голосів (12 мандатів). Ще одна відверто проросійська сила на чолі з експрезидентом країни.

«Главком» писав, що Путін запропонував Вірменії якнайшвидше організувати всенародний референдум про вибір подальшого економічного вектору розвитку. Він закликав вірменську сторону ретельно прорахувати кожен крок перед ухваленням рішення, а сам процес обговорення зробити щирим і публічним. Російський диктатор акцентував, що нормативні бази ЄС та ЕАЕС суттєво відрізняються, а адаптація до європейських стандартів забере у Вірменії багато часу та значних інвестицій.

Як відомо, Росія напередодні парламентських виборів у Вірменії активізувала приховані операції впливу, щоб завадити переобранню прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та зупинити зближення країни із Заходом. 

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Теги: росія вибори Вірменія розвідка

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