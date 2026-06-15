Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці
На початку червня Вінниця відкликала запит на автобуси після скандалу в Польщі
фото: tes-pro.com.ua

Активісти планують викупити 15 автобусів та передати їх Вінниці

Польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал. Про це свідчать дані платформи збору коштів Zrzutka, пише «Главком».

Збір перевищив заплановану суму у 500 тис. злотих і станом на 15 червня досяг 518 210 злотих, що становить близько 6,3 млн гривень.

За ці кошти активісти планують викупити у міста Кельце 15 автобусів та передати їх Вінниці. Якщо придбати транспорт у Польщі не вдасться, організатори шукатимуть автобуси в Україні. Вони також пообіцяли закупити додатковий транспорт, оскільки необхідну суму вже перевищено.

«Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує», – заявили організатори збору.

Читайте також 👉 Мер Вінниці пояснив, чому місто відмовилось від польських автобусів

Скандал розгорівся після того, як мер Кельце повідомила про відкликання Вінницею прохання щодо передачі старих автобусів. Таке рішення ухвалили на тлі дискусій у Польщі навколо історичних питань у польсько-українських відносинах.

Частина місцевих політиків виступила проти передачі транспорту Україні. Зокрема, депутати від партії «Право і справедливість» вимагали від влади Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери. Втім відповідна резолюція не набрала необхідної підтримки.

Нагадаємо, 15 червня у Польщі стартувала кампанія зі збору коштів на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як місто відмовилося від запиту на безоплатне отримання 15 транспортних засобів від Кельце.

До слова, міський голова Вінниці Сергій Моргунов прокоментував ситуацію, яка склалась навколо польських автобусів, які місто планувало отримати для покращення перевезення мешканців громади. 

Читайте також:

Теги: активісти скандал Вінниця автобус Польща транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автобуси в обмін на Бандеру: новий рівень польсько-українських суперечок
Автобуси в обмін на Бандеру: новий рівень польсько-українських суперечок
12 червня, 08:35
Співак Павло Зібров і колишній ректор Університету культури Михайло Поплавський
Чим займається Поплавський після корупційного скандалу? Зібров розповів про будні ексректора
11 червня, 13:15
У Стармера відповіли на невдоволення Туска через переговори щодо України
Напруга між союзниками. Уряд Британії відповів на закиди Туска
10 червня, 11:58
Останніми днями в Україні зафіксовано все більше хвилі обурення через НМТ
На сайті Кабміну з'явилась петиція про вступ на платну форму навчання без НМТ
4 червня, 12:20
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня
У Києві після масованої атаки РФ перекрито рух на семи вулицях
2 червня, 07:27
Після провалу Орбана президент Трамп дуже полюбив президента Навроцького
У Трампа з'явився новий Орбан у Польщі? Чим це загрожує Україні та ЄС
31 травня, 16:56
Польща першою в ЄС отримала мільярди євро за програмою оборонних кредитів SAFE
Польща першою отримала €6,6 млрд за програмою оборонних кредитів SAFE
30 травня, 15:07
Начальник Військового Інституту танкових військ Олександр Серпухов
Військовий звинуватив керівника Інституту танкових військ. Генерал відповів
21 травня, 10:47
Керівництво Одеського обласного драмтеатру розкритикувало вибір п’єси «Мина Мазайло» та її втілення студентами на сцені
Одеський театр скасував студентську прем’єру «Мини Мазайла»: подробиці скандалу
16 травня, 19:15

Політика

Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці
Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці
Після нічної атаки на Україну Лукашенко прийняв главу МЗС Росії Лаврова
Після нічної атаки на Україну Лукашенко прийняв главу МЗС Росії Лаврова
Удар по Києву у день відкриття переговорів з Євросоюзом не був випадковим – єврокомісарка
Удар по Києву у день відкриття переговорів з Євросоюзом не був випадковим – єврокомісарка
Китай відреагував на російський удар по Лаврі
Китай відреагував на російський удар по Лаврі
Ізраїль відмовився виводити війська з Гази, Лівану та Сирії
Ізраїль відмовився виводити війська з Гази, Лівану та Сирії
«Там наша святиня, Путін не дасть наказ»: мережа нагадала цинічну брехню Симоньян про Лавру (відео)
«Там наша святиня, Путін не дасть наказ»: мережа нагадала цинічну брехню Симоньян про Лавру (відео)

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua