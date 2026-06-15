Польські активісти після скандалу зібрали кошти на автобуси для Вінниці

На початку червня Вінниця відкликала запит на автобуси після скандалу в Польщі

Активісти планують викупити 15 автобусів та передати їх Вінниці

Польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал. Про це свідчать дані платформи збору коштів Zrzutka, пише «Главком».

Збір перевищив заплановану суму у 500 тис. злотих і станом на 15 червня досяг 518 210 злотих, що становить близько 6,3 млн гривень.

За ці кошти активісти планують викупити у міста Кельце 15 автобусів та передати їх Вінниці. Якщо придбати транспорт у Польщі не вдасться, організатори шукатимуть автобуси в Україні. Вони також пообіцяли закупити додатковий транспорт, оскільки необхідну суму вже перевищено.

«Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує», – заявили організатори збору.

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Скандал розгорівся після того, як мер Кельце повідомила про відкликання Вінницею прохання щодо передачі старих автобусів. Таке рішення ухвалили на тлі дискусій у Польщі навколо історичних питань у польсько-українських відносинах.

Частина місцевих політиків виступила проти передачі транспорту Україні. Зокрема, депутати від партії «Право і справедливість» вимагали від влади Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери. Втім відповідна резолюція не набрала необхідної підтримки.

Нагадаємо, 15 червня у Польщі стартувала кампанія зі збору коштів на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як місто відмовилося від запиту на безоплатне отримання 15 транспортних засобів від Кельце.

До слова, міський голова Вінниці Сергій Моргунов прокоментував ситуацію, яка склалась навколо польських автобусів, які місто планувало отримати для покращення перевезення мешканців громади.