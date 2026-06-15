Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»

Саміт «Великої сімки» відбудеться 15-17 червня у французькому Ев'ян-ле-Бен

Україна надіслала офіційний запит на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян-ле-Бен. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами біля понівеченої нічним російським ударом Києво-Печерської лаври, інформує «Главком».

Київ пропонував провести ці переговори у широкому форматі – за обов'язкової присутності лідерів США та Європейського Союзу.

Глава держави пояснив, що майданчик саміту G7 у Франції мав стати ідеальним місцем для залучення ключових світових арбітрів до процесу врегулювання.

«Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом», – зазначив Володимир Зеленський.

«Главком» писав, що російські окупанти вдарили по містах України в ніч проти 15 червня напередодні саміту «Великої сімки». Основним напрямком обстрілу став Київ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників з закликом посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

Проте реальні наслідки російського терору вкотре спростовують заяви Кремля. Головним результатом «високоточної» атаки у столиці став прицільний удар по історичному центру міста, де було пошкоджено щонайменше п'ять об'єктів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та підпалено Степанівський приділ Успенського собору. Також через обстріли у містах є руйнування цивільної інфраструктури, виникли пожежі, зафіксовані загиблі та поранені серед мирного населення.