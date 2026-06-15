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Удар по Києву у день відкриття переговорів з Євросоюзом не був випадковим – єврокомісарка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Удар по Києву у день відкриття переговорів з Євросоюзом не був випадковим – єврокомісарка
Ворог здійснив прицільний удар по святинях
фото: Інтерфакс

У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення

Нічний масований удар Росії по українських містах та руйнування Києво-Печерської лаври не випадково збіглися з початком нового етапу інтеграції України до Євросоюзу.  На цьому наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, інформує «Главком».

Посадовиця чітко пов’язала черговий акт російського терору із політичними успіхами України на міжнародній арені.

«Час, обраний для нападу Росії, говорить сам за себе. У день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше. Демократичної України, що міцно вкоренилася в Європі», – заявила Кос.

Удар по Києву у день відкриття переговорів з Євросоюзом не був випадковим – єврокомісарка фото 1

Єврокомісарка додала, що наслідки цієї атаки є трагічними для багатьох регіонів: окрім значних руйнувань у Києво-Печерській лаврі, внаслідок ворожих ударів у Харкові загинули рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілів.

«Главком» писав, що найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор. Російська ракета поцілила безпосередньо в Степанівський приділ храму, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Екстрені служби оперативно задіяли всі ресурси для ліквідації вогню та порятунку безцінних історичних артефактів. Очільник заповідника переконаний, що характер атаки повністю виключає випадковість. Росіяни цілеспрямовано намагалися знищити українську духовну спадщину у рік її великого ювілею.

Нагадаємо, головна святиня Києво-Печерської лаври – Успенський собор – перебуває під загрозою масштабного руйнування після нічної російської атаки. 

До слова, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.

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Теги: Київ Києво-Печерська лавра авіаудар лавра

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