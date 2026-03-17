Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026

Актор вирішив привітати свого колегу за фільму «Месники» з річницею фільму

Актор Роберт Дауні-молодший розсмішив зал на 98-й церемонії «Оскара». Просто на сцені актор дістав з кишені сріблясті стрінги, які він вирішив подарувати актору Крісу Евансу. Цей момент церемонії став вірусним у мережі. Про це пише «Главком».

Роберт Дауні-молодший та Кріс Еванс з'явилися на сцені «Оскара», як ведучі номінації «Найкращий сценарій». Перед оголошенням переможців Роберт Дауні-молодший подарував своєму колезі сріблясті стрінги.

У схожих стрінгах Кріс Еванс знявся в одній зі сцен фільму «Супер Майк». Такий подарунок актор представив з нагоди 14-ї річниці першого фільму про «Месників». На цей незвичайний подарунок Кріс Еванс відреагував з гумором та заявив, що він навіть не має слів, щоб висловити всі свої емоції від такого презенту.

Актор Роберт Дауні-молодший подарував Крісу Евансу сріблясті стрінги фото з відкритих джерел

До слова, це не один курйоз на сцені «Оскара». Одним з них були «сідниці Тімоті Шаламе». Оркестр, що грав під час усієї церемонії додав до своїх інструментів незвичайний барабан у формі його сідниць. По цьому інструменту барабанник бив ракетками для настільного тенісу. Як виявилося, це було відсилання до однієї зі сцен фільму «Марті Супрім», де зіграв Шаламе. Крім цього, Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження.

Також повідомлялося, Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів. Ведучий Конан О’Браєн запропонував створити новий мем з Леонардо Ді Капріо прямо на церемонії нагородження. Тоді камера показала актора великим планом, а знизу з’явився підпис: «TFW you didn’t agree to this» («те відчуття, коли ти на це не підписувався»). Вираз Ді Капріо виявився настільки красномовним, що і справді завірусився в соцмережах.

До слова, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Ведучим церемонії був Конан О'Браєн, а в Україні подію коментував актор Олексій Гнатковський. «Главком» опублікував список всіх переможців Оскару-2026.