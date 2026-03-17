Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Актор Роберт Дауні-молодший розсмішив зірок на Оскарі-2026
фото з відкритих джерел

Актор вирішив привітати свого колегу за фільму «Месники» з річницею фільму

Актор Роберт Дауні-молодший розсмішив зал на 98-й церемонії «Оскара». Просто на сцені актор дістав з кишені сріблясті стрінги, які він вирішив подарувати актору Крісу Евансу. Цей момент церемонії став вірусним у мережі. Про це пише «Главком». 

Роберт Дауні-молодший та Кріс Еванс з'явилися на сцені «Оскара», як ведучі номінації  «Найкращий сценарій». Перед оголошенням переможців Роберт Дауні-молодший подарував своєму колезі сріблясті стрінги. 

У схожих стрінгах Кріс Еванс знявся в одній зі сцен фільму «Супер Майк». Такий подарунок актор представив з нагоди 14-ї річниці першого фільму про «Месників». На цей незвичайний подарунок Кріс Еванс відреагував з гумором та заявив, що він навіть не має слів, щоб висловити всі свої емоції від такого презенту.

Актор Роберт Дауні-молодший подарував Крісу Евансу сріблясті стрінги
Актор Роберт Дауні-молодший подарував Крісу Евансу сріблясті стрінги
фото з відкритих джерел

До слова, це не один курйоз на сцені «Оскара». Одним з них були «сідниці Тімоті Шаламе». Оркестр, що грав під час усієї церемонії додав до своїх інструментів незвичайний барабан у формі його сідниць. По цьому інструменту барабанник бив ракетками для настільного тенісу. Як виявилося, це було відсилання до однієї зі сцен фільму «Марті Супрім», де зіграв Шаламе. Крім цього, Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження.

Також повідомлялося, Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів. Ведучий Конан О’Браєн запропонував створити новий мем з Леонардо Ді Капріо прямо на церемонії нагородження. Тоді камера показала актора великим планом, а знизу з’явився підпис: «TFW you didn’t agree to this» («те відчуття, коли ти на це не підписувався»). Вираз Ді Капріо виявився настільки красномовним, що і справді завірусився в соцмережах.

До слова, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Ведучим церемонії був Конан О'Браєн, а в Україні подію коментував актор Олексій Гнатковський. «Главком» опублікував список всіх переможців Оскару-2026.

Читайте також:

Читайте також

Комплекс у Багдаді є стратегічним об'єктом США на Близькому Сході
Іран завдав ракетного удару по посольству США в Багдаді
14 березня, 13:55
Пентагон направив експедиційний підрозділ морпіхів через атаки Ірану
США перекинули морську піхоту на Близький Схід
13 березня, 17:39
Розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
11 березня, 11:37
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
11 березня, 05:55
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
Іран запропонував вільний транзит через Ормузьку протоку, але є умова
10 березня, 02:41
Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
4 березня, 08:58
Трамп відмовив Ірану в переговорах
«Уже пізно». Трамп відкинув можливість переговорів з Іраном
3 березня, 18:00
У неділю люди підпалили шину під час протесту біля комплексу консульства США в Карачі, Пакистан
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
2 березня, 01:49
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
28 лютого, 01:29

Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026
Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026
Оскар-2026. Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів (відео)
Оскар-2026. Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів (відео)
У Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски: реакція мережі
У Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски: реакція мережі
Під час виступу Дональда Трампа зомліла жінка (відео)
Під час виступу Дональда Трампа зомліла жінка (відео)
Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета
Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
