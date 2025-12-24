Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венесуела звинуватила США у «вимаганні» через захоплення нафтових танкерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Венесуела звинуватила США у «вимаганні» через захоплення нафтових танкерів
Самуель Монкада назвав захоплення США двох венесуельських нафтових танкерів «гіршим за піратство»
фото з відкритих джерел

Представник Венесуели в ООН заявив, що уряд Сполучених Штатів не має юрисдикції в Карибському басейні

Венесуела звинуватила Сполучені Штати у «найбільшому вимаганні» під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Представник Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що США піддають його країну «найбільшому вимаганню» в її історії, а захоплення американськими військовими двох венесуельських нафтових танкерів є «гіршим за піратство». «Уряд Сполучених Штатів не має юрисдикції в Карибському басейні», – додав Монкада.

Водночас у США підтвердили, що переслідують ще один венесуельський нафтовий танкер у регіоні. Крім того,16 грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про військово-морську блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, які входять до Венесуели і виходять з неї. Ба більше, очільник Білого дому заявив, що його країна збереже або продасть захоплену ними сиру нафту, а також самі судна.

Нагадаємо, в останні місяці США нарощують свою військову присутність в Тихому океані і Карибському морі, направивши в цей регіон 15 тис. військовослужбовців, а також ряд авіаносців і бойових кораблів.

Раніше Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах.

До слова, Сполучені Штати оголосили про намір застосувати «максимальні» санкції проти очільника Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб позбавити його прибутків від нафти та ресурсів для фінансування картелю.

Читайте також:

Теги: Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
21 грудня, 12:19
Кирило Дмитрієв вирушив на переговори до Маямі
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
20 грудня, 08:41
Умєров: Україна і США почали новий етап раунду консультацій
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
19 грудня, 18:25
Дональд Трамп заявив, що він зупинив вісім воєн, однак не згадав жодного разу про війну в Україні
«Мені дістався безлад». Трамп виступив зі зверненням до нації
18 грудня, 08:53
Адміністрація Трампа, зокрема, звертає увагу на країни, де існують серйозні проблеми з безпекою та порушеннями прав людини
Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США
17 грудня, 00:58
Володимир Зеленський акцентував, що в документі мають бути конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
11 грудня, 19:36
Переговори продовжаться вже сьогодні
Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні
6 грудня, 02:56
У звіті відомства зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal
Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
4 грудня, 07:05
Трамп офіційно запускає місію Genesis
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
25 листопада, 10:24

Політика

Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни
Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни
Білорусь засудила колишнього військовополоненого, який воював на боці Росії
Білорусь засудила колишнього військовополоненого, який воював на боці Росії
Венесуела звинуватила США у «вимаганні» через захоплення нафтових танкерів
Венесуела звинуватила США у «вимаганні» через захоплення нафтових танкерів
Син Джо Байдена назвав Україну «гадючим гніздом» та публічно розкритикував свого батька
Син Джо Байдена назвав Україну «гадючим гніздом» та публічно розкритикував свого батька
Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua