Венесуела звинуватила США у «вимаганні» через захоплення нафтових танкерів

Представник Венесуели в ООН заявив, що уряд Сполучених Штатів не має юрисдикції в Карибському басейні

Венесуела звинуватила Сполучені Штати у «найбільшому вимаганні» під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Представник Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що США піддають його країну «найбільшому вимаганню» в її історії, а захоплення американськими військовими двох венесуельських нафтових танкерів є «гіршим за піратство». «Уряд Сполучених Штатів не має юрисдикції в Карибському басейні», – додав Монкада.

Водночас у США підтвердили, що переслідують ще один венесуельський нафтовий танкер у регіоні. Крім того,16 грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про військово-морську блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, які входять до Венесуели і виходять з неї. Ба більше, очільник Білого дому заявив, що його країна збереже або продасть захоплену ними сиру нафту, а також самі судна.

Нагадаємо, в останні місяці США нарощують свою військову присутність в Тихому океані і Карибському морі, направивши в цей регіон 15 тис. військовослужбовців, а також ряд авіаносців і бойових кораблів.

Раніше Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах.

До слова, Сполучені Штати оголосили про намір застосувати «максимальні» санкції проти очільника Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб позбавити його прибутків від нафти та ресурсів для фінансування картелю.