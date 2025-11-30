Головна Світ Соціум
США припиняють видачу віз афганцям після вбивства військової у Вашингтоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
фото: Freepik

Навіть надруковані, але не видані візи мають бути анульовані та знищені

Державний департамент США наказав усім американським дипломатичним установам у світі призупинити оформлення віз для громадян Афганістану. Відповідна депеша, з якою ознайомилося агентство Reuters, була розіслана після того, як афганця, пов’язаного з підрозділами, які раніше підтримувало ЦРУ, звинуватили у смертельній стрілянині двох нацгвардійців у Вашингтоні, пише «Главком».

Консульські співробітники повинні відхиляти будь-які імміграційні та неімміграційні заявки від афганських громадян, зокрема за програмою спеціальних імміграційних віз (SIV) – механізмом для тих, хто допомагав США під час операцій в Афганістані. Навіть надруковані, але не видані візи мають бути анульовані та знищені.

Держсекретар Марко Рубіо у своїй заяві в X підтвердив, що видача віз «усім особам із афганськими паспортами буде призупинена».

Раніше Дональд Трамп пообіцяв посилити імміграційний контроль. Трамп планує «назавжди» зупинити міграцію з країн третього світу.

26 листопада, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Згодом стало відомо, що 20-річна бійчиня Нацгвардії померла після стрілянини у Вашингтоні.

Теги: обмеження Афганістан візи США

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
