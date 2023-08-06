Головна Світ Політика
search button user button menu button

Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
Учасники саміту засвідчили відданість своїх країн принципам, на яких побудована формула миру Зеленського
Фото: Associated Press

Сторони продовжать роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру

У Саудівській Аравії у міста Джидда пройшов мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру в Україні. Обговорення між представниками країн було відкритим і чесним. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, у саміті взяли участь понад 40 держав, що свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована формула миру президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – підкреслив керівник Офісу президента та очільник української делегації Андрій Єрмак.

За його словами, деякі з представників мали різні погляди, однак усі країни підтвердили відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. Єрмак нагадав, що саме на цих принципах побудована формула миру Зеленського.

«Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента додали, що сторони домовилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру. 

Нагадаємо, що вчора у Саудівській Аравії у місті Джидда розпочався саміт щодо української формули миру. 

Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, після першого дня переговорів щодо української формули миру, які відбулися в Саудівській Аравії, було досягнуто домовленості про непорушність кордонів України як основи майбутньої мирної угоди. 

Читайте також: Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
Теги: саміт Саудівська Аравія Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська економіка залежить від експорту зерна
Зерновий коридор. Ми перехопили ініціативу
Вчора, 10:49
Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, 12 липня 2023 року
ЗМІ з’ясували, навіщо Зеленський критикував союзників на шляху до саміту НАТО
13 липня, 04:13
Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій
4 серпня, 00:04

Політика

Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
Україну незабаром відвідає делегація Південної Кореї: відома мета візиту
Україну незабаром відвідає делегація Південної Кореї: відома мета візиту
Саміт у Саудівській Аравії: підсумки першого дня переговорів
Саміт у Саудівській Аравії: підсумки першого дня переговорів
Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times
Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times
Кортеж суперника Ердогана на виборах потрапив у масштабну ДТП (фото)
Кортеж суперника Ердогана на виборах потрапив у масштабну ДТП (фото)
У Саудівській Аравії почалися мирні переговори щодо України
У Саудівській Аравії почалися мирні переговори щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
32K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
29K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
15K
Повітряний переполох: Росія підняла винищувач над Чорним морем
9048
Тривога в Україні: окупанти запускали «Калібри» та «Кинджали»
4083
Ракетна атака на Україну: Кулеба звернувся до світової спільноти

Новини

Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Сьогодні, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Вчора, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Вчора, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Вчора, 08:54

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту