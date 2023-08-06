Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії

Учасники саміту засвідчили відданість своїх країн принципам, на яких побудована формула миру Зеленського

Сторони продовжать роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру

У Саудівській Аравії у міста Джидда пройшов мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру в Україні. Обговорення між представниками країн було відкритим і чесним. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Як зазначається, у саміті взяли участь понад 40 держав, що свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована формула миру президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – підкреслив керівник Офісу президента та очільник української делегації Андрій Єрмак.

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За його словами, деякі з представників мали різні погляди, однак усі країни підтвердили відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. Єрмак нагадав, що саме на цих принципах побудована формула миру Зеленського.

«Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента додали, що сторони домовилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Нагадаємо, що вчора у Саудівській Аравії у місті Джидда розпочався саміт щодо української формули миру.

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Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, після першого дня переговорів щодо української формули миру, які відбулися в Саудівській Аравії, було досягнуто домовленості про непорушність кордонів України як основи майбутньої мирної угоди.